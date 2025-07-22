По мнению военного эксперта, основателя БФ "Закроем небо Украины", генерала-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, которое он высказал 24 Каналу, возможность врага использовать 2000 "Шахедов" зависит от определенного фактора. К слову, российское минобороны показало масштабное производство дронов "Герань-2" ("Шахед") на заводе в Елабуге в Татарстане и то, как их запускают.

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Как Украина может разрушить планы россиян по запуску 2000 дронов?

Романенко отметил, что запуск 2000 дронов россиянами – в перспективе. Однако все будет зависеть от того, появятся ли у украинских сил дальнобойные средства, которые будут эффективно наносить удары, в частности, по производству дронов в Елабуге.

Там враг наращивает строительство и хочет значительно увеличить изготовление не только "Шахедов", но и разведывательных беспилотников, ретрансляторов связи и т.д,

– пояснил он.

Россияне за сутки изготавливают примерно 450 – 500 дронов. Применяют они в последнее время от 450 до 750 в сутки. Также во время атак используют еще ракеты разных типов, чтобы удар был эффективнее.

Во время атаки 700 дронами, среди них "Шахедов" – 400 – 450 единиц. Относительно запуска врагом 1000 или 2000 беспилотников, то Силы обороны Украины, отметил генерал-лейтенант в отставке, будут эти планы россиян пытаться разрушать.

Для этого будут наноситься удары дальними беспилотными аппаратами. Поэтому нужно, чтобы их Украина имела как можно больше. Кроме того, совместно с нашими союзниками работаем над ракетным вооружением – дальнобойным "Нептуном" дальностью до 1000 километров и баллистическим комплексом "Сапсан",

– подчеркнул Игорь Романенко.

Однако союзники закрыли информацию по финансированию этих проектов, в частности, Германия. Также США могут передать по новой схеме расчетов системы Patriot, антиракетные зенитно-ракетные комплексы и другое оружие. Поэтому, по его словам, продолжится борьба наших средств противовоздушной и противоракетной обороны с российскими средствами воздушного нападения.

Наиболее эффективно бить не по стреле, что уже летит в воздухе, а по лучнику. А это предприятия, которые производят эти средства, по местам, где они хранятся, а также по стартовым площадкам, откуда их запускают, – наземным, воздушным и морским платформам,

– подчеркнул военный эксперт.

Поэтому, по его мнению, вопрос в инструментарии, в его масштабировании и своевременном предоставлении его как можно быстрее Силам обороны Украины.

К слову, глава ситуационного центра по вопросам Украины Министерства обороны Германии, генерал Кристиан Фройдинг считает, что Россия сможет запускать по Украине до 2000 беспилотников одновременно из-за масштабирования производства. Поэтому, по его мнению, использование такого количества дронов одновременно может стать серьезным испытанием для украинской системы ПВО. Он предлагает наносить удары по объектам в глубине России – по военным самолетам, аэродромам и предприятиям оборонной промышленности.