На думку військового експерта, засновника БФ "Закриємо небо України", генерала-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, яку він висловив 24 Каналу, можливість ворога використовувати 2000 "Шахедів" залежить від певного чинника. До слова, російське міноборони показало масштабне виробництво дронів "Герань-2" ("Шахед") на заводі в Єлабузі в Татарстані та те, як їх запускають.

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Як Україна може зруйнувати плани росіян щодо запуску 2000 дронів?

Романенко наголосив, що запуск 2000 дронів росіянами – у перспективі. Проте все залежатиме від того, чи з'являться в українських сил далекобійні засоби, які будуть ефективно завдавати ударів, зокрема, по виробництву дронів в Єлабузі.

Там ворог нарощує будівництво і хоче значно збільшити виготовлення не тільки "Шахедів", але й розвідувальних безпілотників, ретрансляторів зв'язку тощо,

– пояснив він.

Росіяни за добу виготовляють приблизно 450 – 500 дронів. Застосовують вони останнім часом від 450 до 750 за добу. Також під час атак використовують ще ракети різних типів, щоб удар був ефективніший.

Під час атаки 700 дронами, серед них "Шахедів" – 400 – 450 одиниць. Щодо запуску ворогом 1000 чи 2000 безпілотників, то Сили оборони України, зазначив генерал-лейтенант у відставці, будуть ці плани росіян намагатися руйнувати.

Для цього будуть завдаватися удари дальніми безпілотними апаратами. Тому потрібно, щоб їх Україна мала якомога більше. Крім того, спільно з нашими союзниками працюємо над ракетним озброєнням – далекобійним "Нептуном" дальністю до 1000 кілометрів та балістичним комплексом "Сапсан",

– підкреслив Ігор Романенко.

Проте союзники закрили інформацію по щодо фінансування цих проєктів, зокрема, Німеччина. Також США можуть передати за новою схемою розрахунків системи Patriot, антиракетні зенітно-ракетні комплекси та іншу зброю. Тому, за його словами, продовжиться боротьба наших засобів протиповітряної та протиракетної оборони з російськими засобами повітряного нападу.

Найбільше ефективно бити не по стрілі, що вже летить в повітрі, а по лучнику. А це підприємства, які виробляють ці засоби, по місцях, де вони зберігаються, а також по стартових майданчиках звідки їх запускають – наземних, повітряних і морських платформах,

– наголосив військовий експерт.

Тому, на його думку, питання в інструментарії, в його масштабування і своєчасному наданні його якнайшвидше Силам оборони України.

До слова, голова ситуаційного центру з питань України Міністерства оборони Німеччини, генерал Крістіан Фройдінг вважає, що Росія зможе запускати по Україні до 2000 безпілотників одночасно через масштабування виробництва. Тому, на його думку, використання такої кількості дронів водночас може стати серйозним випробуванням для української системи ППО. Він пропонує завдавати ударів по об'єктах вглибині Росії – по військових літаках, аеродромах та підприємствах оборонної промисловості.