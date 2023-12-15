Могут ли этой зимой россияне сконцентрируются на атаках баллистики, поскольку этот тип ракет труднее сбивать. Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Рано делать выводы

Сейчас россияне редко используют ракеты "Кинжалы" по сравнению с 2022 годом. Военно-политический обозреватель отметил, что оккупанты не могут использовать ракеты массово.

Вряд ли российские захватчики смогут осуществить массированный обстрел, например, 70 ракетами Х-101/555. У них даже носителей в таком количестве нет. В частности, носителями "Кинжалов" являются МиГ-31К, а их всего эскадрилья,

– сказал Коваленко.

По его словам, Россия не может запускать более 10 – 11 ракет одновременно или несколькими группами. В течение последних атак враг пытался приспособить Ту-22м3 к "Кинжалам".

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Стратегический бомбардировщик Ту-22м3 может использовать ракеты такого типа, но пока никакого пуска "Кинжалов" с этого самолета не наблюдалось. Сейчас еще рано делать выводы о том, что россияне модернизировали бомбардировщики и интегрировали под них ракеты типа "Кинжал".

Риск от ракет С-400 и С-300

В среднем Россия может производить около 5 "Кинжалов" в месяц. Однако баллистических ракет другого типа, например С-400 или С-300, в оккупантов много. Поэтому, возможно, россияне могут увеличить применение ракет такого типа.

Только по приграничным областям, потому что у ракет С-400 и С-300 есть ограничения относительно дальности полета. В зависимости от модификации дальность полета ракеты С-300 в среднем 70 километров, а С-400 – 200 – 250 километров,

– заметил военно-политический обозреватель.

Он отметил, что тыловой Украине не угрожают эти ракеты. Однако с другой стороны, даже те области, которые расположены в 200 километрах от границы с Россией или линия боевого столкновения не являются тыловыми, если их рассматривать с точки зрения поражения баллистическими ракетами или С-400.

К тому же, не во всех областях можно сбивать эти ракеты. Ведь комплекс, который может перехватывать их либо ЗРК Patriot, либо SAMP/T, а Украина до сих пор не получила от партнеров эти системы ПВО в необходимом количестве.

Атака Украины ракетами "Кинжал"