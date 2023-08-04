Оккупанты делали все, чтобы заставить украинцев постоянно сидеть в укрытиях и тратить спички. В украинской разведке не сомневаются, что этой осенью Россия снова попытается "погасить" свет над Украиной.

Смотрите также Такие эксцессы будут случаться и дальше, – ГУР об атаке беспилотников по Москве

Россияне готовятся к повторным атакам

Российская разведка уже сейчас подыскивает энергетические объекты, которые она планирует атаковать осенью и зимой. Об этом отметил представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью Civilmedia.

По его словам, оккупанты намерены повторить прошлогоднюю операцию по деморализации украинского общества. Они надеются вызвать новую волну эмиграции граждан, которые останутся без света и тепла.

Однако, убеждает разведчик, украинская разведка тем временем тоже не спит. Она готовится предотвратить попытки врага атаковать украинскую энергетическую сеть.

Мы знаем об этих планах врага и уже летом готовимся к зиме,

– заверил Скибицкий.

Прошлогоднего ракетного террора не будет

В Воздушных силах также не сомневаются в пристрастии России к террору, а потому и себе готовятся к массированным атакам.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что нынешние осенние и зимние атаки по Украине будут имет несколько иной сценарий. Оккупанты прежде всего сделают акцент на ударах дронами-камикадзе, а вот бить по Украине ракетами так же мощно, как в прошлом году они уже не смогут.

По словам Игната, с сентября 2022 года по март 2023 года силами ПВО было сбито примерно 750 ракет "Калибров", "Х-101" и "Х-555".

Впрочем, на сегодня у россиян нет такого количества этих ракет, а также возможности возобновить их запас.

Поэтому Россия, очевидно, сосредоточится на производстве ударных беспилотников. Их и дешевле, и проще производить.

Правда, и к ракетам следует быть готовым, считает Игнат. Ведь оккупанты тоже непременно будут увеличивать их производство. Их производственные мощности позволят изготавливать по 100 ракет разных типов в месяц.

Основная задача Украины – усилить свое ПВО с помощью международных партнеров, добавил спикер.

Враг активно производит ударные беспилотники