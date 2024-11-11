В Defense Express предположили, почему Россия сделала паузу в массированных обстрелах

Последний раз россияне осуществляли массированную атаку по Украине несколько месяцев назад. Вероятнее всего, что сейчас враг готовится и накапливает ракеты, чтобы уже ближе к зиме ударить по энергетической инфраструктуре.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Он предположил, почему утром 11 ноября, несмотря на полную готовность, Россия не нанесла ударов по Украине.

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Как Россия готовится к новым массированным атакам

Сейчас Россия активно накапливает ракеты. В месяц противник производит 100 – 150 ракет, которые идут на склад и могут быть использованы в дальнейшем. С момента последней массированной атаки оккупанты могли накопить более сотни ракет различного типа: крылатых, баллистических, гиперзвуковых и тому подобное.

Важно! Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал, что по состоянию на начало ноября у врага может быть более 1600 ракет различной номенклатуры.

"Единственный вопрос, почему Россия не использует эти ракеты. Возможно, накапливает и ждет, когда удар будет наиболее эффективным", – отметил Катков.

Какую новую тактику ударов отрабатывает враг

Проанализировав официальную статистику Воздушных сил, можно заметить, что во время последних атак крылатые ракеты, которые ранее были наиболее массовыми средствами дальнобойного поражения, продемонстрировали низкую эффективность. Большинство крылатых ракет было сбито.

Предполагаю, что сегодняшней утренней репетицией россияне отрабатывали не только комбинированную атаку с использованием дронов, баллистических, крылатых, гиперзвуковых, высокоскоростных ракет, а и синхронного удара,

– сказал главный редактор Defense Express.

То есть, например, когда в одну цель с разных сторон одновременно должны прилететь различные средства поражения. На это намекает то, что одновременно с информацией о пребывании в районе Каспийского моря и осуществления пусковых маневров самолетов Ту-95МС, которые являются носителями крылатых ракет Х-101, были зафиксированы вылеты МиГ-31К, которые являются носителями "Кинжалов".

Катков заметил, что именно такой синхронизированной атакой враг пытался уничтожить украинский ЗРК Patriot, который был в Киеве. Тогда враг продемонстрировал такую синхронную атаку.