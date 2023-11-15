Враг может накапливать ракеты для массированных обстрелов Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Юрий Фёдоров.

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"То, что может принести наибольший вред – это ракеты. Сколько сейчас у России ракет накоплено? Есть информация, что россияне накапливают ракеты. В последнее время обстрелы ракетами были сравнительно невелики. Это значит, что накапливают их для массированных ударов", – сказал он.

Недостаточно сил и средств

Юрий Федоров предположил, что может говориться о тысяче вражеских ракет. В среднем такая ракета имеет примерно полтонны взрывчатки. Поэтому говорится о примерно 500 тоннах взрывчатки.

На мой взгляд, даже такие цифры показывают, что недостаточно сил и средств у россиян, чтобы полностью выполнить те задачи, которые им сегодня ставит Владимир Путин. Просто не хватает,

– считает военный эксперт.

Также оккупанты применяют для атак по Украине "Шахеды" и другие беспилотники. Силы обороны в среднем уничтожают 60 – 70% таких вражеских целей. У врага недостаточно дронов для выполнения своих целей в нашем государстве.

Федоров о запасах врага: смотрите видео

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