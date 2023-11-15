Враг может накапливать ракеты для массированных обстрелов Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Юрий Фёдоров.
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"То, что может принести наибольший вред – это ракеты. Сколько сейчас у России ракет накоплено? Есть информация, что россияне накапливают ракеты. В последнее время обстрелы ракетами были сравнительно невелики. Это значит, что накапливают их для массированных ударов", – сказал он.
Недостаточно сил и средств
Юрий Федоров предположил, что может говориться о тысяче вражеских ракет. В среднем такая ракета имеет примерно полтонны взрывчатки. Поэтому говорится о примерно 500 тоннах взрывчатки.
На мой взгляд, даже такие цифры показывают, что недостаточно сил и средств у россиян, чтобы полностью выполнить те задачи, которые им сегодня ставит Владимир Путин. Просто не хватает,
– считает военный эксперт.
Также оккупанты применяют для атак по Украине "Шахеды" и другие беспилотники. Силы обороны в среднем уничтожают 60 – 70% таких вражеских целей. У врага недостаточно дронов для выполнения своих целей в нашем государстве.
Федоров о запасах врага: смотрите видео
Какие средства есть у России: главное
- Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские атаки не будут принципиально отличаться от прошлогодних. Украина учитывает, какие средства для атак имеет враг. У россиян по-прежнему есть самолеты стратегической авиации, самолеты дальней авиации, корабли Черноморского флота. Потому угроза для Украины есть.
- Игнат отметил, что россияне прощупывают противовоздушную оборону Украины, ищут слабые и сильные стороны. Силы обороны реагируют на действия врага и делают выводы. Наше государство усиливает ПВО. В частности, партнеры помогают Украине адаптировать к советским системам американские ракеты. Также важны мобильные огневые группы.
- Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий рассказал, сколько ракет имеет Россия. По его словам, в России в запасах приблизительно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня.