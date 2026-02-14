Что такое настоящая война: Зеленский в Мюнхене показал визуализацию российских ударов

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы уже 4 года живут в условиях полномасштабной войны и ежедневных атак, но несмотря на это держатся стойко и защищают свое. Масштаб российских ударов остается чрезвычайным и каждый раз только увеличивается.

Об этом глава государства сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Зеленский показал визуализацию ударов России

В субботу, 14 февраля, Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где в очередной раз сообщил о сокрушительных и циничных ударах России по украинским мирным городам. Он отметил, что современная война – это не только боевые действия, но и постоянная борьба за международную поддержку и защиту национальных интересов.

Президент привел пример одной из массированных вражеских атак, когда Россия выпустила 24 баллистические ракеты, управляемую авиационную ракету и более 200 беспилотников. Ударам подверглись Киев, Днепр, Одесса и другие украинские города. Часть ракет, которые защищали небо той ночью, Украина получила от партнеров буквально за несколько дней до атаки. По словам Зеленского, подобные обстрелы происходят почти ежедневно, а минимум раз в неделю – масштабные массированные удары.

Отдельное внимание глава государства обратил на статистику за январь. Только за один месяц Россия применила против Украины более 6 000 дронов-камикадзе, 158 ракет различных типов и еще 5 500 КАБов.

И так каждый месяц. Представьте это все в вашем собственном городе – разбитые улицы, уничтоженные дома, школы, которые построены под землей – и это ежедневная жизнь в Украине. Конечно через Россию. И это в течение четырех лет,

– подчеркнул президент.

Зеленский показал союзникам визуализацию российских ударов: смотрите фото

