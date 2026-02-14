Что такое настоящая война: Зеленский в Мюнхене показал визуализацию российских ударов
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы уже 4 года живут в условиях полномасштабной войны и ежедневных атак, но несмотря на это держатся стойко и защищают свое. Масштаб российских ударов остается чрезвычайным и каждый раз только увеличивается.
Об этом глава государства сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Смотрите также Зеленский выступает в Мюнхене: главные заявления президента из речи на конференции
Зеленский показал визуализацию ударов России
В субботу, 14 февраля, Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где в очередной раз сообщил о сокрушительных и циничных ударах России по украинским мирным городам. Он отметил, что современная война – это не только боевые действия, но и постоянная борьба за международную поддержку и защиту национальных интересов.
Президент привел пример одной из массированных вражеских атак, когда Россия выпустила 24 баллистические ракеты, управляемую авиационную ракету и более 200 беспилотников. Ударам подверглись Киев, Днепр, Одесса и другие украинские города. Часть ракет, которые защищали небо той ночью, Украина получила от партнеров буквально за несколько дней до атаки. По словам Зеленского, подобные обстрелы происходят почти ежедневно, а минимум раз в неделю – масштабные массированные удары.
Отдельное внимание глава государства обратил на статистику за январь. Только за один месяц Россия применила против Украины более 6 000 дронов-камикадзе, 158 ракет различных типов и еще 5 500 КАБов.
И так каждый месяц. Представьте это все в вашем собственном городе – разбитые улицы, уничтоженные дома, школы, которые построены под землей – и это ежедневная жизнь в Украине. Конечно через Россию. И это в течение четырех лет,
– подчеркнул президент.
Зеленский показал союзникам визуализацию российских ударов: смотрите фото
Какие еще заявления сделал Владимир Зеленский в Мюнхене?
Президент сообщил, что каждый месяц Россия мобилизует около 40 тысяч человек. По его словам, для продвижений враг теряет большое количество личного состава. Однако только за январь Силы обороны ликвидировали 35 тысяч оккупантов.
Украинский президент раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в частности, относительно его заявлений с обвинениями в сторону ЕС и Киева и скептического отношения к возможной угрозе России для Европы. "Орбан должен перестать думать, как отращивать себе живот. Он должен думать как наращивать армию", – сказал Владимир Зеленский во время выступления.
Также Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку независимости Украины, отдельно он отметил Германию и высокопоставленных чиновников НАТО и ЕС.
Главные заявления из речи Владимира Зеленского – 24 Канал собрал здесь.