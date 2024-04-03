Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он подчеркнул, что Россия может изготавливать несколько ракет в сутки и работать "с колес".
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"У россиян паузы как таковой не было. У них не было целеуказаний. От количества ракет выполнение боевых задач не совсем линейно зависит. Россия – это страна, которая их производит. Они могут просто работать "с колес", изготавливать за сутки несколько ракет. Примерно 3 – 5 ракет в сутки", – сказал он.
Все зависит от задачи
Роман Свитан отметил, что ракеты у оккупантов не закончатся, пока не будут уничтожены заводы и российская экономика. Поэтому вряд ли именно количество сдерживает россиян от выполнения каких-то атак.
Враг постоянно проводит атаки по Украине, однако они разные по масштабам. Все зависит или от каких-то политических задач, или от целеуказания.
Кроме того, за два года полномасштабного вторжения россияне уничтожили достаточно большое количество украинских объектов.
Поэтому я не связывал бы напрямую с количеством ракет. Все зависит от задачи. Если будет стоять задача, они могут использовать все ракеты, потому что они могут их изготавливать. То есть всю тысячу ракет, которая у них сейчас есть, могут использовать. Нет задач, целей как таковых,
– объяснил военный эксперт.
Ракетные обстрелы: главное
- Представитель ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал, что Россия имеет примерно 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью полета более 350 километров. В украинской разведке прогнозируют, что россияне смогут провести еще несколько массированных атак, а дальше будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и "Шахедов".
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты старательно накапливали запасы ракет "Калибр". Он отметил, что эти ракеты сейчас абсолютно готовы к применению. Если раньше враг не запускал "Калибры", то делал это из-за того, что они менее эффективны, чем ракеты Х-101. В ближайшее время россияне могут применить "Калибры", потому что запасы ракет Х-101 значительно сократились.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что "Калибры" являются достаточно точными, а также имеют высокую дальность, способную покрывать почти всю территорию Украины. В то же время подразделения нашей ПВО неоднократно сбивали "Калибры" и нередко делали это на 100%. Однако для отражения массированной атаки требуется большое количество средств ПВО.