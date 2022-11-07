С точки зрения влияния на войну массированные ракетные удары России по гражданской инфраструктуре бессмысленны. Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

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Цель Кремля

Эксперт отметил, что то, что враг еще раз не совершил "понедельничную" атаку по Украине – не означает, что ее может не быть в другой день.

Все ждали в понедельник мощный ракетный удар. Его не было, но это не значит, что его не будет во вторник, среду, четверг и т.д. В то же время очень много дронов, по информации наших разведчиков, отправляют в Беларусь – для ударов по Киеву и Западной Украине,

– объяснил политолог.

По его словам, в скором времени Россия все-таки может повторить свои террористические атаки.

"Энергетики, конечно же, творят чудеса, но главное, к чему мы приходим – Россия с помощью ударов по инфраструктуре и энергетике хотела сломать Украину и у Путина это не получается. По фронту – у нас у всех генераторы и "старлинки" есть. Вопрос только в топливе. В целом удары по армии Украину не ослабляют", – добавил военный.

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По его мнению, оккупанты надеялись сломить моральный дух народа, но ничего из этого не вышло.

"Украинцы терпят отключение, торговые центры и магазины ставят генераторы, а украинцы покупают фонарики и свечи. Украинцы не ломаются и "сцепили зубы": как на фронте, так и в тылу. Поэтому эти удары бесполезны. Они нанесут нам определенный ущерб, но украинцев не сломают – это уже очевидно", – подчеркнул Сазонов.

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Нужны ли Украине дополнительные системы ПВО и ПРО

Политолог отметил, что, к сожалению, пока систем ПРО для Украины недостаточно.

Мы используем системы ПВО, а ПРО – она другая, под другие задачи. То есть все перекрывается ПВО лишь частично. И сейчас Украина только начинает этим занимается и "Железного купола" над Украиной нет. Нам нужно находить новые решения, в том числе против иранских дронов,

– рассказал аналитик.

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