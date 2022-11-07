З точки зору впливу на війну масовані ракетні удари Росії по цивільній інфраструктурі не мають сенсу. Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

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Мета Кремля

Експерт зазначив, що те, що ворог вкотре не здійснив "понеділкову" атаку по Україні – не означає, що її може не бути в інший день.

Усі чекали у понеділок потужного ракетного удару. Його не було, але це не означає, що його не буде у вівторок, у середу, у четвер тощо. Водночас дуже багато дронів, за інформацією наших розвідників, відправляють до Білорусі – для ударів по Києву та Західній Україні,

– пояснив політолог.

За його словами, незабаром Росія все-таки може повторити свої терористичні атаки.

"Енергетики, звичайно ж, творять чудеса, але головне, до чого ми приходимо – Росія за допомогою ударів по інфраструктурі та енергетиці хотіла зламати Україну й у Путіна це не виходить. По фронту – у нас у всіх генератори й "старлінки" є. Питання лише у паливі. Загалом удари по армії Україну не послаблюють", – додав військовий.

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На його думку, окупанти сподівалися зламати моральний дух народу, але нічого з того не вийшло.

"Українці терплять відключення, торгові центри та магазини ставлять генератори, а українці купують ліхтарики та свічки. Українці не ламаються і "зчепили зуби": як на фронті, так і в тилу. Тому ці удари даремні. Вони завдадуть нам певних збитків, але українців не зламають – це вже очевидно", – підкреслив Сазонов.

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Чи потрібні Україні додаткові системи ППО і ПРО

Політолог зауважив, що, на жаль, поки що систем ПРО для України недостатньо.

Ми використовуємо системи ППО, а ПРО – вона інша, під інші завдання. Тобто все перекривається ППО лише частково. І зараз Україна тільки-но починає цим займається і "Залізного купола" над Україною немає. Нам потрібно знаходити нові рішення, у тому числі проти іранських дронів,

– розповів аналітик.

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