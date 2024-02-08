Игнат в эфире телемарафона рассказал о новых акцентах российских массированных ракетных обстрелов, сообщает 24 Канал. Отмечается, что оккупант уже не наносит ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
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Новые цели россиян
Игнат не назвал конкретно, какие новые цели для атак у россиян. Впрочем, он подчеркнул, что зимний период заканчивается, а оккупанты не смогли уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру.
В этом году Россия не сделала акцент на атаках нашей энергетической инфраструктуры, видимо, поняли, что не удастся ее сломать, поэтому атаки начались по другим объектам, приоритетных для них,
– отметил представитель Воздушных сил Юрий Игнат
Также Игнат добавил, что к новым атакам России нужно готовиться постоянно и пополнять запасы.
"Партнеры владеют информацией о том, сколько, каких средств и на каких направлениях нам нужно", – отметил Игнат
Массированная атака России 7 февраля: кратко
- Утром 7 февраля российские войска начали массированную атаку против Украины с помощью различных видов вооружения. Вражеское нападение началось с запусков беспилотников в некоторых областях, а затем перешло к масштабному ракетному обстрелу всей территории Украины. В результате этого нападения пострадали 6 областей Украины.
- Системы противовоздушной обороны над Киевом и в его окрестностях сбили примерно 20 ракет. В КГВА сообщили, что в результате ракетного удара в столице погибло 4 человека. 40 получили ранения.
- Ракетный удар также был зафиксирован в Николаеве. В результате удара есть погибший и травмированные. Примерно 40 домов подверглись разрушениям. Атаковали город с помощью "Шахедов" и ракет воздушного базирования.
- Заметим, что во Львовской области в поле нашли обломки ракеты, которая не сдетонировала. Во Львовской ОВА сообщили, что ее подбили силы ПВО, на место отправились взрывотехники.