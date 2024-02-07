Эта ракета – вражеская цель, по которой отработали украинские Силы ПВО.

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В поле нашли обломки не детонированной ракеты

Председатель Львовской ОВА рассказал, что в 400 метрах от жилых домов в одном из сел Львовской области нашли обломки ракеты. Известно, что она не сдетонировала.

Ее подбили украинские защитники неба. Козицкий рассказал, что на место уже выехали взрывотехники,

Настойчиво прошу: если вам попалась подобная "находка", ни в коем случае не подходите к ней, а тем более – не прикасайтесь,

– подчеркнул председатель Львовской ОВА.

Он отметил, что обломки могут быть смертельно опасными. В таких случаях необходимо немедленно позвонить в полицию по номеру 102.

Справка! Всего ночью и утром над Украиной уничтожили 29 ракет и 15 вражеских беспилотников. Противник применял ударные БпЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты. Итого – 64 средства воздушного нападения.

Маневры российских крылатых ракет во время атаки на Украину

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что вражеские крылатые ракеты во время массированной атаки на Украину постоянно меняли свой курс и маневрировали в западных регионах.

По его словам, "ракета программируется накануне удара. Она долетает до определенного места, куда ей назначено, делает поворот, что тоже заложено в программировании, влево – вправо, меняет курс. Таким образом, может десятки раз менять курс"

Он отметил, что вражеские цели долетели почти до Самборского района в Львовской области, что довольно близко к границе с Польшей. А уже потом они дальше повернули во львовском направлении, потом снова в направлении Тернопольской области.