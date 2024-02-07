Ця ракета – ворожа ціль, по якій відпрацювали українські Сили ППО.

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У полі знайшли уламки нездетонованої ракети

Голова Львівської ОВА розповів, що за 400 метрів від житлових будинків в одному з сіл Львівщини знайшли уламки ракети. Відомо, що вона не здетонувала.



Ворожа ракета, що не здетонувала / Фото Максим Козицький

ЇЇ підбили українські оборонці неба. Козицький розповів, що на місце вже виїхали вибухотехніки,

Наполегливо прошу: якщо вам трапилася подібна "знахідка", у жодному разі не підходьте до неї, а тим паче – не торкайтесь,

– наголосив голова Львівської ОВА.

Він зазначив, що уламки можуть бути смертельно небезпечними. У таких випадках необхідно негайно зателефонувати у поліцію за номером 102.

Довідка! Загалом уночі та вранці над Україною знищили 29 ракет і 15 ворожих безпілотників. Противник застосовував ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Разом – 64 засоби повітряного нападу.

Маневри російських крилатих ракет під час атаки на Україну

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ворожі крилаті ракети під час масованої атаки на Україну постійно змінювали свій курс й маневрували у західних регіонах.

За його словами, "ракета програмується напередодні удару. Вона долітає до певного місця, куди їй призначено, робить поворот, що теж закладено в програмуванні, вліво – вправо, змінює курс. Таким чином, може десятки разів змінювати курс"

Він зауважив, що ворожі цілі долетіли майже до Самбірського району на Львівщині, що доволі близько до кордону з Польщею. А вже згодом вони далі повернули у львівському напрямку, потім знову в напрямку Тернопільської області.