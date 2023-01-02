В ГУР ответили, на сколько массированных атак еще способна Россия и как изменилась тактика обстрелов

С 10 октября 2022 года Россия уже нанесла 11 массированных ракетных ударов по Украине. Однако вражеские запасы с каждой атакой становятся все меньше, поэтому возможностей для таких обстрелов уменьшаются.

В эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия способна нанести еще 2 – 3 массированных ракетных удара. Причина проста – высокоточное оружие заканчивается.

Обратите внимание Новый подход врага: в ГУР заявили о смене тактики россиян на фронте

Что там с российскими запасами ракет

Вадим Скибицкий подчеркнул, что санкции против России повлияли на то, что стране-агрессору тяжело производить собственные ракеты – россияне пытаются завозить комплектующие из-за границы, но это не всегда удается.

Поэтому сейчас у россиян в дефиците ракеты "Искандер", близящиеся к окончанию запасы "Калибров", уменьшается количество крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и Х-555. Таким образом, с имеющимися запасами Россия может нанести еще 2 – 3 массированных ракетных удара по Украине.

Однако представитель ГУР МО уточнил, что санкции существенно снизили объемы собственного производства ракет россиянами, но не остановили его полностью. Однако интересно, что сейчас в Украине находят обломки от производимых в последнем квартале этого года ракет. То есть оккупанты сразу после изготовления отправляют их для обстрелов, что еще раз свидетельствует о недостатке.

Мы сейчас находим обломки ракет, сделанные в четвертом квартале 2022 года. Значит, они производятся и сразу предоставляются в войска, чтобы производить обстрелы наших объектов,

– отметил Скибицкий.

В то же время на фоне исчерпания запасов россияне начали менять тактику обстрелов, применяя в различных конфигурациях и иранские дроны, и ракеты старого типа, и высокоточные баллистические ракеты и переработанные ракеты С-300. Однако у врага тоже есть и проблема с реактивными системами залпового огня.

Если мы говорим о суше, то это прежде всего РСЗО "Смерч", "Ураган" и даже артиллерийские снаряды калибра 122, 152 миллиметра. Главное управление разведки МО Украины постоянно фиксирует меры России по пополнению именно этими боеприпасами из других стран. Большое количество они завезли из Беларуси и очень активно работают с другими странами, чтобы найти запасы,

– подчеркнул Скибицкий.

Вадим Скибицкий также сообщил, что на фоне провалов на фронте россияне решили менять тактику на поле боя – для этого враг начал формирование штурмовых отрядов для того, чтобы отправлять ей в наступление на определенных направлениях. В одном отряде должно быть от 140 до 160 человек, вооруженных танками, артиллерией и минометами.