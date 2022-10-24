Массированные удары по энергетике Украины: Буданов рассказал, какова цель России

Проходит 2 неделя после начала массированных российских ударов по украинским энергообъектам. Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов объяснил, чего таким образом стремится достичь Россия.

Об этом руководитель Главного управления разведки рассказал в интервью. В частности, Россия стремится нанести экономический и энергетический удар. Однако ничего у врага не получится.

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Паника, страх и террор – чего хочет Россия

Кирилл Буданов подчеркнул, что действия России являются актом терроризма. Оккупанты стремятся посеять среди украинцев панику, страх и неуверенность в завтрашнем дне.

Уже две недели россияне атакуют энергетические объекты в Украине, чтобы не только уничтожить энергетический сектор, но и прекратить экспорт электроэнергии в другие страны.

Они пытаются нанести серьезные потери нашему энергетическому сектору, а во-вторых, пытаются прекратить экспорт электроэнергии из Украины, чтобы нанести еще и экономический удар.

– отметил Буданов.

Кроме того, руководитель разведки также отметил, что Россия мечтает погрузить Украину во тьму, однако у нее этого не получится. Все службы работают для того, чтобы замысел оккупантов провалился.

Также Кирилл Буданов отметил, что до 10 октября оккупанты атаковали часто военные объекты и с меньшей частотой гражданские, но теперь бьют только по гражданским.

"Сейчас по военным они вообще не избивают, а избивают только по гражданским. Это еще раз подтверждает мое утверждение, что Россия является государством-террористом и использует террористические методы для достижения своей цели. Кроме того, даже само название иранского дрона Shahed -136 – это все туда. Они любят символизм и символ террора используют", – подчеркнул Буданов.

Главное об ударах по энергообъектам

С 10 октября Россия атакует энергетическую инфраструктуру Украины, испытывая провалы на фронте. Первый массированный обстрел россияне освещали как месть за взрыв на Крымском мосту 8 октября, но атаку оккупанты начали готовить гораздо раньше.

Россияне атакуют с помощью ракет и иранских дронов. К слову, Иран отрицает, что предоставлял дроны России, хотя доказательств уже предостаточно.

Силы ПВО ежедневно сбивают от 50% и более ракет и почти все запущенные беспилотники. Тем не менее есть попадания, негативно влияющие на энергосистему Украины. Поэтому граждан призывают ограничивать энергопотребление, а в некоторых регионах проводят плановые отключения для стабилизации энергосети.



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