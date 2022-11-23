Сколько массированных ракетных налетов придется выдержать Украине

У россиян запас еще на много массированных обстрелов. Но они свои ракеты отстреливают в разы быстрее, чем успевают производить.

Запасы смерти

Минобороны Украины 22 ноября назвало новые данные по имеющимся запасам ракет у рашистов. На 18 ноября 2022 года у них оставалось 229 крылатых ракет "Калибр", 150 крылатых ракет воздушного базирования Х-555, 132 крылатые ракеты типа Х-101 и 119 баллистических ракет к ОТРК "Искандер".

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Также 370 сверхзвуковых крылатых ракет Х-22 / Х-32 к бомбардировщикам Ту-22М3, 357 крылатых противокорабельных ракет Х-35 и 347 сверхзвуковых П-800 (такие ракеты орки "переделывали" для ударов по Одесщине и Николаевщине), 43 гиперзвуковых "Кинжал" и аж 6980 ракет к комплексам С-300.

Отсюда вытекают сразу несколько неприятных новостей. В распоряжении рашистов сейчас есть 630 крылатых и баллистических ракет с дальностью стрельбы более 500 километров, и этого хватит еще минимум на пять массированных обстрелов Украины (там, где в одном залпе под сотню крылатых ракет идет). Наконец, чтобы наделать беды 17 ноября 2022 года оркам хватило "всего" 18 ракет типов Х-555 и Х-101.

Еще одна неприятная новость – санкции пока никак не "просадили" производство ракет в РФ. По данным нашего Минобороны, в 2022 году российский оборонно-промышленный комплекс изготовил 120 ракет "Калибр", 120 ракет Х-101, 48 баллистических ракет к ОТРК "Искандер" и 16 гиперзвуковых ракет "Кинжал". В общей сложности – почти 300 ракет, и это даже выше результата 2021 года (но дальше следует сделать поправку, что РФ еще в марте 2022 года перешла на производство ракет в три смены).

В ходе кампании ударов с 10 октября по 17 ноября россияне отстреляли около 330 ракет большой дальности и смогли этим добиться результата. Дословно – "нет никакой ТЭЦ или ГЭС, чтобы не получила повреждений, а по некоторым подстанциям били по несколько раз". Поэтому сейчас Кремлю вполне может казаться, что его тактика "ракетного террора" еще может преуспеть. В этом ракурсе военно-политическое руководство РФ здесь напоминает Федора Достоевского (малоизвестно, что этот персонаж был лудоманом, постоянное желание "отыграться" у которого было истинным поводом к творчеству).

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Когда агрессор "выдохнется"

Но в этой ситуации есть и несколько "светлых" моментов, преимущества от которых, однако, проявятся лишь в среднесрочной перспективе. Например, ракеты типа Х-555 россияне на замену отстрелянным не производят (это – переделанная в "неядерную" версию та самая Х-55, которые РФ получила от Украины и которые в советские времена производились в Харькове).

Крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 рашисты для ударов вынуждены буквально "накапливать с колес", статистическое соотношение таково: к началу войны было только 144 таких ракет, из которых отстреляли 132 и которым на замену изготовили 120 ракет. Поэтому так и выходит у россиян: во время ударов 10 октября возле Киева сбили Х-101 производства второго квартала 2022 года, а во время ударов 15 ноября – ракету Х-101 производства третьего квартала 2022 года.

За все время войны рашисты отстреляли 250 ракет типа Х-22, 123 ракеты типа П-800 и 504 ракеты Х-35. И это в разы больше, чем известно об их попадании. "Адаптированные" противокорабельные ракеты в принципе плохо попадают по наземным целям (кроме некоторых трагических случаев). И похоже из-за фиаско именно этого "эшелона" своих ракет РФ и была вынуждена просить "летающие мопеды" у Ирана.

Ну и в конце концов – похоже, у российского оборонно-промышленного комплекса есть "потолок" по количеству, выше которого он не может "штамповать" крылатые и баллистические ракеты большой дальности для ударов по Украине, хоть в четыре смены работай 48 часов в сутки.

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Россияне в этом году изготовили 240 крылатых ракет "Калибр" и Х-101, 48 баллистических ракет к "Искандерам" и 350 противокорабельных ракет типа Х-35. Хотя, казалось бы, флот НАТО оккупантам в Крыму пока не угрожает. В случае с противокорабельными крылатыми ракетами электроники и двигателей хватило "по полной", а вот в случае с Х-101 и "Калибрами" изготовили в разы меньше, чем отстреляли.

Но какова здесь "технологическая" причина этого "потолка", нужно отдельно выяснять. Запасемся терпением и выносливостью, это все нам еще понадобится.

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