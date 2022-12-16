Об этом в эфире 24 канала сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. Он подтвердил, что 16 декабря в Житомирскую область целили двумя ракетами.
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По словам Бунечко, первую ракету над областью успешно сбили, а вторая попала, вероятно, не туда, куда планировала.
Прилет в чистое поле
Разрушение jn второй ракеты было не значительные, а самое главное – обошлось без человеческих жертв.
Возможно, враг так и хотел – попасть в чистое поле. Наверное, они имеют избыток ракет, могут себе позволить просто бросать их в чистое поле.
– иронически прокомментировал глава ОВА.
Кроме того, добавил Бунечко, ПВО сработало так, что последствий обломков в области не было.
О прилетах на Житомирщине: смотреть видео
Куда попали оккупанты 16 декабря
- 16 декабря российские оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины. В результате есть колоссальные разрушения. По предварительной информации, пострадавших в Харьковской области нет.
- В воздушном пространстве Киева во время массированной атаки было зафиксировано около 40 ракет. Из них силами ПВО было уничтожено 37 целей.
- В результате попадания в частный дом в Кривом Роге два человека погибли. По меньшей мере восемь ранены, среди них двое детей. Все в больнице.