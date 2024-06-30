Уже через несколько дней после этого оккупанты нанесли новый мощный удар по Дергачам, который стал самым масштабным за последние два года. Подробнее о последствиях атаки рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Массированная атака на Дергачи

Днем 29 июня на частный сектор Дергачей россияне сбросили УМПБ с самолетов. Районные власти сообщили, что это самая массовая атака на Дергачи с 2022 года. Разрушено около 25 частных домов, а также несколько двухэтажных и трехэтажных. Повреждены также кооператив и машины местных жителей, одно из гражданских предприятий. Частично разрушены линии электропередач.

Большим чудом можно назвать то, что эта атака обошлась без жертв. Известно, что в результате российского обстрела три человека ранены, из них двое мужчин – имеют взрывные травмы. У другой пожилой женщины – острая реакция на стресс.

Обстрел Дергачей / Фото: Дергачевский городской совет

По жилой части Дергачей россияне выпустили три авиабомбы, превратив десятки домов в месиво. Поэтому отсутствие жертв действительно является удивительным. В городке до сих пор разбирают завалы и наводят порядок после предыдущих ударов.

Российские военные также ударили по Дергачевскому району – селу Казачья Лопань. Там было разбито 10 домов. Стоит отметить, что некоторое время в Дергачевском районе было затишье, местные возвращались домой. Однако после наступления россиян на севере Харьковщины ситуация с обстрелами ухудшилась снова.

Смертельный удар по Вольнянску

Добавим, что россияне 29 июня также нанесли удар по Вольнянску, в Запорожской области. Оккупанты выпустили баллистическую ракету "Искандер-М" по центру города, унеся жизни 7 человек. Количество пострадавших по состоянию на 30 июня возросло до 36 человек, 12 человек находится в больнице. Среди пострадавших беременная женщина и 9 детей.