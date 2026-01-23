"Есть все признаки": Россия готовится к массированному удару в ближайшее время, нардеп Костенко

Народный депутат Роман Костенко заявил, что Россия планирует осуществить массированный ракетный удар по Украине в период, когда большинство граждан остаются без электроэнергии и теплоснабжения. Мониторинговые каналы сообщают об активности вражеской авиации.

Россия сознательно продолжает терроризировать гражданское население Украины. Об этом Костенко сообщил в эфире программы "Говорит Большой Львов".

Что известно о возможном обстреле?

По словам нардепа, таким образом государство-агрессор пытается оказать давление на мирные переговоры по завершению войны, в частности повлиять на вопрос территорий.

Это простой террор, который совершают россияне, ведь они не смогли заставить нас пойти на уступки на поле боя,

– подчеркнул Костенко.

Он добавил, что сейчас есть все признаки подготовки к новому массированному обстрелу, который оккупанты могут осуществить уже в ближайшие дни.

Мониторинговые каналы сообщают, что враг снарядил самолеты ракетами и может в любой момент осуществить их пуски. Ранее, президент Украины призвал украинцев быть готовыми, реагировать на сигнал "Воздушной тревоги" и позаботиться о собственной безопасности.

Что известно о последствиях последних российских атак?