08:28, 25 декабря

В общем, течение минувших суток зафиксировано 266 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 17 авиаударов, в частности сбросил 34 КАБ. Кроме этого, совершил 4385 обстрелов, из них 140 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около полутора тысяч дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Темировка, Покровск, Желтое, Константинополь, Троицкое, Ореховое, Удачное, Щербаки и Новоалександровка.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БпЛА, склад с боеприпасами, пять районов сосредоточения личного состава, средство РЭБ и две артиллерийские системы противника.

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал вблизи Волчанска и Высокой Яруги.

На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Торского и в направлении Григорьевки.

На Северском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 14 раз в районах Часового Яра и Предтечиного.

На Торецком направлении агрессор совершил 16 попыток продвинуться вперед на позиции украинских подразделений у Торецка, Дружбы и Дачного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лысовки, Нового Труда, Даченского, Шевченко, Волчьего и Нововасильевки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 36 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Петропавловки, Шевченко и в районе Курахово.

На Времовском направлении противник совершил 34 штурма наших позиций в районах Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара, Новоселки, Большой Новоселки и Сторожевого.

Четыре безрезультатные попытки вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций осуществили захватчики на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области, где за минувшие сутки произошло 37 боевых столкновений украинских защитников с захватчиками.