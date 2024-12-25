О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 25 декабря, сообщает 24 Канал.

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08:56, 25 декабря

08:56, 25 декабря

Сегодня ночью в результате вражеской атаки в Житомирском районе было повреждено деревянное заброшенное здание, а также загорелся сарай.

Благодаря профессиональным действиям бойцов ДСНС пожар был ликвидирован за 30 минут. Травмированных и погибших нет.

08:55, 25 декабря

В Винницкой области в результате ночной атаки есть повреждения энергетической инфраструктуры. Первый заместитель Начальника ОВА Наталья Заболотная сообщила, что по состоянию на утро, благодаря слаженной работе энергетиков, все потребители запитаны.

08:53, 25 декабря

Потери врага по состоянию на 25 декабря

Россия потеряла еще 1600 окупантов. Также противник "избавился" от 4 танков, 8 боевых бронированных машин и 10 артиллерийских систем.

08:28, 25 декабря

Какова ситуация на фронте

В общем, течение минувших суток зафиксировано 266 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 17 авиаударов, в частности сбросил 34 КАБ. Кроме этого, совершил 4385 обстрелов, из них 140 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около полутора тысяч дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Темировка, Покровск, Желтое, Константинополь, Троицкое, Ореховое, Удачное, Щербаки и Новоалександровка.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БпЛА, склад с боеприпасами, пять районов сосредоточения личного состава, средство РЭБ и две артиллерийские системы противника.

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал вблизи Волчанска и Высокой Яруги.

На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Торского и в направлении Григорьевки.

На Северском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 14 раз в районах Часового Яра и Предтечиного.

На Торецком направлении агрессор совершил 16 попыток продвинуться вперед на позиции украинских подразделений у Торецка, Дружбы и Дачного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лысовки, Нового Труда, Даченского, Шевченко, Волчьего и Нововасильевки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 36 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Петропавловки, Шевченко и в районе Курахово.

На Времовском направлении противник совершил 34 штурма наших позиций в районах Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара, Новоселки, Большой Новоселки и Сторожевого.

Четыре безрезультатные попытки вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций осуществили захватчики на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области, где за минувшие сутки произошло 37 боевых столкновений украинских защитников с захватчиками.

08:27, 25 декабря

Последствия удара по Харькову

С 06:00 - 06:29 враг наносил массированные удары по Харькову.

Зафиксировали попадания в Салтовском, Киевском и Немышлянском районах. Известно о шести пострадавших.

Возникли несколько пожаров в нежилых зданиях, спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеских атак.

Кроме того, около 08:19 враг ударил по городу "Шахедом". Прилет произошел по частному сектору Основянского района. Пожар в одноэтажном доме. Информация о пострадавших уточняется.

08:25, 25 декабря

Враг нацелился на энергетические объекты Украины

Россия нанесла удар по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего серьезно повреждено оборудование ТЭС.

После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и восстановлению работы оборудования.

В этом году это уже тринадцатая массированная атака на украинскую энергетику и десятая массированная атака на энергетические предприятия компании.

08:23, 25 декабря

Россия массированно атаковала Украину ракетами

Около 05:40 по всей Украине объявили воздушную тревогу. Оккупанты били из самолетов Ту-95, а также выпускали ракеты из акватории Черного моря. По Харькову враг нанес несколько ударов баллистикой.

Взрывы раздавались в Днепре, Кременчуге, Кривом Роге, Ивано-Франковске, Бурштыне.

07:08, 25 декабря

Российские войска продвинулись на 5 направлениях, – ISW

Российские войска продвинулись на Курщине, на Торецком и Покровском направлениях, а также вблизи Курахово и Большой Новоселки.

Геолокационные кадры свидетельствуют, что это произошло по улице Центральной в западной Щербиновке, к востоку от Торецка.

Продвижение врага произошло к востоку от Шевченко (к северо-западу от Курахово) и в полях к северо-западу от Дальнего (к югу от Курахово).

Российские войска продвинулись вблизи Большой Новоселки. Геолокационные кадры показывают, как они поднимают флаг в Сторожевом (к югу от Великой Новоселки) и проводят механизированный штурм в центре. Это указывает на то, что россияне захватили этот поселок и Макаровку.