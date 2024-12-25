О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 25 декабря, сообщает 24 Канал.
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Сегодня ночью в результате вражеской атаки в Житомирском районе было повреждено деревянное заброшенное здание, а также загорелся сарай.
Благодаря профессиональным действиям бойцов ДСНС пожар был ликвидирован за 30 минут. Травмированных и погибших нет.
В Винницкой области в результате ночной атаки есть повреждения энергетической инфраструктуры. Первый заместитель Начальника ОВА Наталья Заболотная сообщила, что по состоянию на утро, благодаря слаженной работе энергетиков, все потребители запитаны.
Потери врага по состоянию на 25 декабря
Россия потеряла еще 1600 окупантов. Также противник "избавился" от 4 танков, 8 боевых бронированных машин и 10 артиллерийских систем.
Какова ситуация на фронте
В общем, течение минувших суток зафиксировано 266 боевых столкновений.
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 17 авиаударов, в частности сбросил 34 КАБ. Кроме этого, совершил 4385 обстрелов, из них 140 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около полутора тысяч дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Темировка, Покровск, Желтое, Константинополь, Троицкое, Ореховое, Удачное, Щербаки и Новоалександровка.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БпЛА, склад с боеприпасами, пять районов сосредоточения личного состава, средство РЭБ и две артиллерийские системы противника.
На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал вблизи Волчанска и Высокой Яруги.
На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Торского и в направлении Григорьевки.
На Северском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков вблизи Белогоровки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 14 раз в районах Часового Яра и Предтечиного.
На Торецком направлении агрессор совершил 16 попыток продвинуться вперед на позиции украинских подразделений у Торецка, Дружбы и Дачного.
На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лысовки, Нового Труда, Даченского, Шевченко, Волчьего и Нововасильевки.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 36 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Петропавловки, Шевченко и в районе Курахово.
На Времовском направлении противник совершил 34 штурма наших позиций в районах Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара, Новоселки, Большой Новоселки и Сторожевого.
Четыре безрезультатные попытки вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций осуществили захватчики на Приднепровском направлении.
Продолжается операция в Курской области, где за минувшие сутки произошло 37 боевых столкновений украинских защитников с захватчиками.
Последствия удара по Харькову
С 06:00 - 06:29 враг наносил массированные удары по Харькову.
Зафиксировали попадания в Салтовском, Киевском и Немышлянском районах. Известно о шести пострадавших.
Возникли несколько пожаров в нежилых зданиях, спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеских атак.
Кроме того, около 08:19 враг ударил по городу "Шахедом". Прилет произошел по частному сектору Основянского района. Пожар в одноэтажном доме. Информация о пострадавших уточняется.
Враг нацелился на энергетические объекты Украины
Россия нанесла удар по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего серьезно повреждено оборудование ТЭС.
После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и восстановлению работы оборудования.
В этом году это уже тринадцатая массированная атака на украинскую энергетику и десятая массированная атака на энергетические предприятия компании.
Россия массированно атаковала Украину ракетами
Около 05:40 по всей Украине объявили воздушную тревогу. Оккупанты били из самолетов Ту-95, а также выпускали ракеты из акватории Черного моря. По Харькову враг нанес несколько ударов баллистикой.
Взрывы раздавались в Днепре, Кременчуге, Кривом Роге, Ивано-Франковске, Бурштыне.
Российские войска продвинулись на 5 направлениях, – ISW
Российские войска продвинулись на Курщине, на Торецком и Покровском направлениях, а также вблизи Курахово и Большой Новоселки.
Геолокационные кадры свидетельствуют, что это произошло по улице Центральной в западной Щербиновке, к востоку от Торецка.
Продвижение врага произошло к востоку от Шевченко (к северо-западу от Курахово) и в полях к северо-западу от Дальнего (к югу от Курахово).
Российские войска продвинулись вблизи Большой Новоселки. Геолокационные кадры показывают, как они поднимают флаг в Сторожевом (к югу от Великой Новоселки) и проводят механизированный штурм в центре. Это указывает на то, что россияне захватили этот поселок и Макаровку.