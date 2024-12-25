08:28, 25 грудня

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 266 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 17 авіаударів, зокрема скинув 34 КАБ. Крім цього, здійснив 4385 обстрілів, з них 140 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Зелене Поле, Темирівка, Покровськ, Жовте, Костянтинопіль, Троїцьке, Горіхове, Удачне, Щербаки та Новоолександрівка.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА, склад з боєприпасами, п’ять районів зосередження особового складу, засіб РЕБ та дві артилерійські системи противника.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував поблизу Вовчанська та Високої Яруги.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Дружелюбівки, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Торського та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 14 разів у районах Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку агресор здійснив 16 спроб просунутися вперед на позиції українських підрозділів біля Торецька, Дружби та Дачного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променю, Лисівки, Нового Труда, Даченського, Шевченка, Вовкового та Нововасилівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 36 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Петропавлівки, Шевченка та в районі Курахового.

На Времівському напрямку противник здійснив 34 штурми наших позицій в районах Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Нового Комара, Новосілки, Великої Новосілки та Сторожевого.

Чотири безрезультатні спроби витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій здійснили загарбники на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області, де за минулу добу відбулося 37 бойових зіткнень українських захисників з загарбниками.