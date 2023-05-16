Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ. По его словам, системы Patriot не единственные, которые могут успешно ликвидировать в воздухе российские ракеты.

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Не Patriot единственным

Роман Свитан пояснил, что маловероятен факт, что россияне пытаются истощить украинские силы ПВО так, чтобы мы во время массированных атак использовали все запасы для Patriot.

Patriot – это все же объектный зенитно-ракетный комплекс, это не армейский, его никто подтягивать к границе не будет,

– подчеркнул он.

К тому же Patriot прикрывает крупные города, аэродромы и военные базы в них. Так что передвигать такую систему ближе к границе точно не вариант.

В то же время ВСУ при поддержке западных партнеров теперь имеют и другие мощные ЗРК, которые могут успешно справляться с враждебными целями.

"Русскую авиацию можно сбивать другими методами: у нас есть комплексы "Бук", IRIS-T, NASAMS, С-300", – объяснил Роман Свитан.

Именно используя эти средства, украинские защитники и могут сбивать российскую авиацию.

Украинская система ПВО будет укрепляться

Полковник запаса объяснил, что в первую очередь ВСУ будут использовать системы Patriot для ликвидации баллистических ракет. Далее плотность ПВО будет увеличиваться, что приведет к более эффективной обороне.

Она будет увеличиваться не только благодаря Patriot, но и SAMP-T, IRIS-T, которых нам дополнительно даст Немецкая, и NASAMS само собой,

– убежден он.

Вероятно, что, совершая массированные обстрелы, россияне стремятся добраться правительственного квартала в ответ на якобы удар по Кремлю, который они разыграли.

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