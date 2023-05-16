Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что этой ночью оккупанты ударили баллистикой, крылатыми ракетами и дронами. Кстати, все "Кинжалы" летели как раз на Киев, который посетит китайский представитель.

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Россияне атаковали Киев в день визита китайского дипломата

Подоляк отметил, что это уже восьмая майская попытка "клана Путина" масштабно атаковать столицу Украины.

И такой издевательский смех с российским акцентом за кадром: "Правильно, не нужна Украине авиация и дальнобойные ракеты. Нам же легче их кошмарить"… И чуть позже: "Крылато приветствуем "миротворческую" миссию специального представителя КНР в Киеве",

– написал советник руководителя ОП.

Кратко о массированной атаке России

Главнокомандующий ВСУ Залужный рассказал, что около 03:30 16 мая оккупанты атаковали Украину сразу с трех направлений. В частности, северного, южного и восточного.

Враг запустил 18 ракет разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Из шести самолетов МиГ-31К выпустили 6 "Кинжалов", с кораблей в Черном море – 9 "Калибров", а также 3 ракеты наземного базирования с С-400 и "Искандер-М".

В Воздушных силах рассказали, что все российские "Кинжалы" летели на Киев. Однако 6 из 6 сбила наша ПВО. И вообще этой ночью украинские воины уничтожили все вражеские ракеты, а еще ударные дроны оккупантов.

Что известно о визите спецпредставителя Китая

Специальный представитель Китая Ли Хуэй будет в столице Украины с двухдневным визитом – 16 и 17 мая. Поездка состоится в рамках европейского тура для содействия "мирным переговорам" о войне в Украине.

Заметим, что Пекин анонсировал этот визит еще на прошлой неделе. Более того, заявляли, что дипломат также посетит Россию. Так что оккупанты не могли не знать об этом визите. Кстати, ранее на протяжении 2009 – 2019 годов Ли Хуэй был послом Китая в России.