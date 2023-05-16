Радник керівника ОП Михайло Подоляк зауважив, що цієї ночі окупанти вдарили балістикою, крилатими ракетами та дронами. До речі, усі "Кинджали" летіли якраз-таки на Київ, який відвідає китайський представник.

Дивіться також Наймасованіша атака Києва, шість збитих "Кинджалів": все про ракетний обстріл 16 травня

Росіяни атакували Київ у день візиту китайського дипломата

Подоляк зазначив, що це вже восьма травнева спроба "клану Путіна" масштабно атакувати столицю України.

І такий знущальний сміх із російським акцентом за кадром: "Правильно, не потрібна Україні авіація і далекобійні ракети.Нам же легше буде їх кошмарити"… І трохи згодом: "Крилато вітаємо "миротворчу" місію спеціального представника КНР у Києві",

– написав радник керівника ОП.

Коротко про масовану атаку Росії

Головнокомандувач ЗСУ Залужний розповів, що близько 03:30 16 травня окупанти атакували Україну одразу з трьох напрямків. Зокрема, північного, південного та східного.

Ворог запустив 18 ракет різних типів повітряного, морського та наземного базування.

Так, з шести літаків МіГ-31К випустили 6 "Кинджалів", з кораблів у Чорному морі – 9 "Калібрів", а також 3 ракети наземного базування з С-400 та "Іскандер-М".

У Повітряних силах розповіли, що всі російські "Кинджали" летіли на Київ. Однак, 6 з 6 збила наша ППО. Та й загалом цієї ночі українські воїни знищили всі ворожі ракети, а ще ударні дрони окупантів.

Що відомо про візит спецпредставника Китаю

Спеціальний представник Китаю Лі Хуей буде у столиці України з дводенним візитом – 16 та 17 травня. Поїздка відбудеться у рамках європейського туру для сприяння "мирним переговорам" щодо війни в Україні.

Зауважимо, що Пекін анонсував цей візит ще минулого тижня. Ба більше, заявляли, що дипломат також відвідає Росію. Тож окупанти не могли не знати про цей візит. До речі, раніше, упродовж 2009 – 2019 років Лі Хуей був послом Китаю в Росії.