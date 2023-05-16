Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ. За його словами, системи Patriot – не єдині, які можуть успішно ліквідовувати у повітрі російські ракети.

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Не Patriot єдиним

Роман Світан пояснив, що малоймовірним є факт, що росіяни намагаються виснажити українські сили ППО, що ми під час масованих атак використали всі запаси для Patriot.

Patriot – це все ж таки об'єктний зенітно-ракетний комплекс, це не армійський, його ніхто підтягувати до кордону не буде,

– наголосив він.

До того ж Patriot наразі прикриває великі міста, аеродроми та військові бази в них. Тож пересувати таку систему ближче до кордону точно не варіант.

Натомість ЗСУ за підтримки західних партнерів тепер мають й інші потужні ЗРК, які можуть успішно справлятися із ворожими цілями.

"Російську авіацію можна збивати іншими методами: у нас є комплекси "Бук", IRIS-T, NASAMS, С-300", – пояснив Роман Світан.

Саме використовуючи ці засоби українські захисники й можуть збивати російську авіацію.

Українська система ППО буде зміцнюватися

Полковник запасу пояснив, що першочергово наразі ЗСУ використовуватимуть системи Patriot для ліквідації балістичних ракет. Далі щільність ППО буде збільшуватися, а це призведе до ефективнішої оборони.

Вона буде збільшуватися не лише завдяки Patriot, але й SAMP-T, IRIS-T, яких нам додатково дасть Німечинна, і NASAMS само собою,

– переконаний він.

Ймовірно, що здійснюючи масовані обстріли росіяни прагнуть дістатися урядового кварталу у відповідь на нібито удар по Кремлю, який вони розіграли.

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