Россияне были готовы ударить по украинским гражданским объектам в этот день. Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" заявил советник Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

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Почему россияне отменили массированный обстрел

В Украине 29 ноября объявили воздушную тревогу, но быстро отменили. Самолеты россиян были в воздухе 4,5 часа. Силы обороны ожидали ударов, однако их не было.

Арестович рассказал, что оккупанты, вероятнее всего, проводили тренировочные полеты или совмещали их с выявлением украинской ПВО.

Им не выгодно очень, когда они запускают по 100 ракет, а 80 из них сбивают. Это очень дорого и неэффективно. Поэтому они постоянно ищут новые приемы и способы,

– отметил советник ОП.

По его словам, эти способы заключаются в том, чтобы понять, где размещены украинские системы ПВО и как они работают, а затем попытаться их обмануть.

Арестович сказал, почему россияне не нанесли массированный ракетный удар 29 ноября: видео

Украинцы должны быть готовы к массированным ракетным атакам врага

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что для подготовки массированной ракетной атаки россиянам нужно в среднем до двух недель. После предварительного масштабного обстрела прошло уже 7 дней – оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру 23 ноября.

Поэтому, по словам Денисенко, украинцам следует быть готовыми к любым действиям страны-агрессорки. Он призвал не пренебрегать правилами безопасности, а также сделать запасы воды и зарядить павербанки.

"С сегодняшнего дня мы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут начать массированную атаку", – заявил советник министра внутренних дел.

В свою очередь, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне постоянно угрожают в своих пабликах и соцсетях "жахнуть".

Происходит терроризм. Где-то применят больше ракет, где-то меньше. Воздушные силы готовы к отражению воздушного нападения,

– заявил спикер командования.

Командующий Воздушными силами, генерал-лейтенант Николай Олещук заверил, что ракеты заряжены, а украинские защитники готовы отбивать атаки оккупантов.

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