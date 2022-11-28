На днях военные эксперты анонсировали новую массированную ракетную атаку по Украине. Это произошло на фоне того, что россияне вывели в Черное море ракетоноситель.
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Как прокомментировала ситуацию Гуменюк
Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отреагировала на приближение новой угрозы.
По ее словам, наличие ракетоносца в Черном море свидетельствует о том, что подготовка шла, и в пунктах базирования также есть ракетоносители, которые снаряжены и могут быть подключены к службе в течение нескольких часов.
Советы от ЦСК
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности подготовил рекомендации для украинцев. Их соблюдение поможет спасти жизнь.
Как уберечь жизнь во время ракетной атаки / Фото SPRAVDI
Украинцев предупреждают о новых ракетных ударах
- Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на следующей неделе россияне снова могут нанести массированные ракетные удары по Украине. Он подчеркнул, что могут возникнуть новые блэкауты.
- Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 27 ноября также заявил о предполагаемом ракетном ударе оккупантов. "Начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и уходящая", – сказал глава государства.
- Михаил Подоляк подчеркнул, что действия россиян просто фашизмом, ведь удары по энергообъектам – это не только обесточивание городов и сел, но и прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ и тому подобное. Однако на поле боя это никоим образом не изменяет ситуацию.
- Глава правительства Денис Шмигаль сообщил, что работу энергосистемы удалось стабилизировать по состоянию на конец недели. В то же время, премьер-министр отметил, что все еще сохраняется дефицит мощностей. 28 – 29 ноября Украина вернется к привычным графикам отключения света.
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