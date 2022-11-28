Днями військові експерти анонсували нову масовану ракетну атаку по Україні. Це сталось на тлі того, що росіяни вивели в Чорне море ракетоносій.

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Як прокоментувала ситуацію Гуменюк

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк відреагувала на наближення нової загрози.

За її словами, наявність ракетоносця в Чорному морі свідчить про те, що підготовка йшла, і в пунктах базування також є ракетоносії, які споряджені і можуть бути долучені до служби протягом кількох годин.

Поради від ЦСК

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підготував поради для українців. Їх дотримання допоможуть врятувати життя.

Як вберегти життя під час ракетної атаки / Фото SPRAVDI

Українців попереджають про нові ракетні удари

Голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наступного тижня росіяни знову можуть завдати масованих ракетних ударів по Україні. Він наголосив, що можуть виникнути нові блекаути.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 27 листопада також заявив про ймовірний ракетний удар окупантів. "Тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає", – сказав глава держави.

Михайло Подоляк наголосив, що дії росіян є просто фашизмом, адже удари по енергооб'єктах – це не тільки знеструмлення міст та сіл, але й перервані операції, скасований діаліз, вимкнені апарати ШВЛ тощо. Однак на полі бою це жодним чином не змінює ситуацію.

Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що роботу енергосистеми вдалося стабілізувати станом на кінець тижня. Водночас прем'єр-міністр зазначив, що все ще зберігається дефіцит потужностей. 28 – 29 листопада Україна повернеться до звичних графіків відключень світла.

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