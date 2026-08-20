Массированная атака на Киевскую область: свет пропал в Броварах и в некоторых районах столицы

Ночью 20 августа 2026 года Украина подверглась массированному ракетному обстрелу, от которого пострадали Киев и Киевская область. В результате атаки в Броварах произошло аварийное отключение электричества.

Кроме того, в регионе разразились масштабные пожары. 24 Канал сообщает, что известно на данный момент.

Обстрел Киевской области 20 августа: что известно о последствиях по свету?

Ночью 20 августа 2026 года Украина подверглась массированной атаке ракетами. Российская армия применила баллистические и крылатые ракеты, в частности "Калибры". Под основной удар попали Киев и Киевская область.

В результате атаки в Броварах произошло аварийное отключение света, о чем сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко. Также в регионе вспыхнули большие пожары, о чем пишут местные сообщества в социальных сетях.

Отключение электричества в городе произошло сразу после серии мощных взрывов. Энергетики и аварийные службы приступят к ликвидации последствий, только что обстановка с безопасностью позволит это сделать.

По данным мониторинговых каналов, прилеты ракет зафиксированы возле Броваров и в Святошинском районе столицы. Ракеты, вероятно, попали в складские помещения.

В сети жители Киева и пригородов сообщают о значительных скачках напряжения и частичном отсутствии электроэнергии. Мэр Виталий Кличко сообщает, что часть Святошинского и Соломенского районов столицы осталась без света.

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Воздушная тревога в столице и других регионах Украины продолжается, угроза остается высокой. В небе находится российская стратегическая авиация, которая может провести атаку крылатыми ракетами.