Это подчеркнула спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона. По ее словам, оккупанты могли внести определенные коррективы в массированные атаки с учетом своих возможностей.

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Оккупанты готовятся к атаке

Прежде всего Наталья Гуменюк в очередной раз отметила, что оккупанты сознательно атакуют именно критическую инфраструктуру. Это они делают для того, чтобы ухудшить жизнь жителей на мирных и освобожденных территориях. Она также заметила, что когда российские военные не преуспевают на линии столкновения, то от атак страдают тыловые районы.

По словам спикера ОК "Юг", сейчас наблюдаются признаки подготовки к новому массированному удару. Поэтому она сделала на этом упор. Не исключено, что сейчас происходит процесс слаженности сил и подтягивания резервов.

Мы увидели, что враг практикует такие нашествия на нас – массированные атаки – и имеет от этого определенный результат, определенный успех, который они кладут в основу своей дальнейшей тактики действий.

– подчеркнула Гуменюк.

Атака может быть смешанной

По ее словам, не исключается, что на этот раз оккупант совершит смешанную атаку. Для нее применят ракеты как воздушного, так и морского базирования, а также запустят "Шахиды".

В то же время не следует исключать, что могут быть и атаки волнами. Сначала запустят иранские дроны, а уже после этого – ракеты. Не исключен и сценарий, при котором параллельным будет и массированный ракетный обстрел, и использование наземного оружия. Тех же С-300.

Ракеты заканчиваются, но

Представитель ОК "Юг" отметила в эфире, что у врага действительно истощаются запасы ракет. Связано это с тем, что он нанес слишком много массированных атак, которые не принесли желаемых плодов. Восполнить эти запасы в короткие сроки непросто. Процесс изготовления ракеты значительно дольше ее запуска.

Именно поэтому используют параллельно дроны. Они дешевле ракет. Но могут нанести такой же ущерб. Поэтому беспилотники оккупанты также будут запускать.

А еще они пытаются изыскать тактику, которая будет изнурительной для нашей ПВО, которая мешает им иметь более успешную атаку.

– заметила она.

Советник главы ОП Михаил Подоляк тоже заметил накануне, что оккупанты могут совершить очередную массированную атаку. И будут бить враги именно по энергетическим объектам. Но, подчеркнул он, украинцев это не испугает. Просто придется еще немного посидеть без света, а также еще больше налаживать работу с партнерами.