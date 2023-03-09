Во время телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты предсказуемо атаковали по объектах энергетической инфраструктуры. Причем предварительно они пытались усыпить нашу бдительность, передает 24 Канал.

Смотрите также Снова удары по энергетике: все, что известно о массированной ракетной атаке 9 марта

Энергоинфраструктура – основная цель

Предварительно есть информация о попадании в объекты критической инфраструктуры в нашей зоне ответственности. Они, собственно, и являлись целью врага во время этих массированных ракетных атак. Они пытались вывести их из строя. Есть попадания в Кировоградской, Одесской, Винницкой и Криворожской. К счастью, обошлось без человеческих потерь,

– подчеркнула Гуменюк.

Теперь специалисты будут заниматься восстановлением объектов. Гуменюк отметила, что мы понимали, что новая ракетная атака будет направлена именно на объекты энергетической инфраструктуры. Она также добавила, что враг делал все для того, чтобы усыплять нашу бдительность.

Они пытались, заведя все ракетоносители в пункты базирования, сделать вид, что ничего не происходит. Но наша тщательная работа по отслеживанию ситуации все же смогла сориентировать нас всех на то, что такая атака, скорее всего, готовится.

– добавила спикер ОК "Юг".

Напомним, что министр энергетики Герман Галущенко отметил, что по состоянию на 06:30 оккупанты совершили атаки по объектам энергетической инфраструктуры Киевская, Николаевская, Харьковская, Запорожская, Одесская, Днепропетровская и Житомирская области.