Під час телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зауважила, що окупанти передбачувано атакували по об'єктах енергетичної інфраструктури. Причому попередньо вони намагалися приспати нашу пильність, передає 24 Канал.

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Енергоінфраструктура – основна ціль

Попередньо є інформація про влучання в об'єкти критичної інфраструктури в нашій зоні відповідальності. Вони, власне, і були ціллю ворога під час цих масованих ракетних атак. Вони намагалися вивести їх з ладу. Є влучання на Кіровоградщині, Одещині, Вінниччині і Криворіжжі. На щастя, минулося без людських втрат,

– наголосила Гуменюк.

Тепер фахівці займатимуться відновленням об'єктів. Гуменюк зауважила, що ми розуміли, що нова ракетна атака буде спрямована саме на об'єкти енергетичної інфраструктури. Вона також додала, що ворог робив усе для того, щоб присипляти нашу пильність.

Вони намагалися, завівши усі ракетоносії у пункти базування, вдати, що нічого не відбувається. Але наша ретельна робота по відстеженню ситуації все ж таки змогла зорієнтувати нас усіх на те, що така атака скоріш за все готується,

– додала речниця ОК "Південь".

Нагадаємо, що міністр енергетики Герман Галущенко зауважив, що станом на 06:30 окупанти здійснили атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури Київської, Миколаївської, Харківської, Запорізької, Одеської, Дніпропетровської та Житомирської областей.