Полное пренебрежение и нарушение международного права: в ОБСЕ и НАТО отреагировали на обстрелы Украины
Источник:ОБСЕ
В НАТО и ОБСЕ отреагировали на массированные ракетные обстрелы Украины российскими военными. Россию обвинили в намерении распространять террор, компенсируя неудачи на фронте.
Массовые ракетные обстрелы России против Украины осудила тройка ОБСЕ. Речь идет о генеральном секретаре, президенте и генеральном секретаре ПА ОБСЕ.
Узнайте больше Массированная ракетная атака Украины: что известно
ОБСЕ назвала массированные обстрелы неизбирательными целями ударов России
В ОБСЕ заявили, что обстрелы жилых домов, улиц, парков и детских площадок – неизбирательные цели ударов России по украинским городам.
Эти ужасные военные действия олицетворяют полное пренебрежение и нарушение международного права, в частности международного гуманитарного права. Единственная причина этих грубых и жестоких актов – расширять террор и компенсировать неудачи с достижением тактических и стратегических целей,
– говорится в сообщении.
В ОБСЕ заверили, что продолжат поддерживать Украину.
"Мы едины со смелым народом Украины и в дальнейшем привержены поддержке его благородного дела защиты наших общих ценностей и основных обязательств ОБСЕ", – сообщили там.
В НАТО заверили в бессрочной поддержке Украины
На массированные ракетные обстрелы отреагировал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. В понедельник 10 октября он провел разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Разговаривал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и осудил ужасные и неизбирательные нападения России на гражданскую инфраструктуру в Украине,
– отметил генсек НАТО.
При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО "в дальнейшем будет поддерживать отважный украинский народ в отпоре агрессии Кремля столько, сколько потребуется".
Массированные ракетные удары: что известно
- Российские военные с утра 10 октября массово атаковали Украину ракетами и иранскими дронами-камикадзе. Под огнем врага оказались 14 регионов, среди которых такие города как Киев, Львов, Харьков, Днепр и другие. Целью оккупантов стали объекты критической и гражданской инфраструктуры.
- В Генштаб ВСУ сообщили, что Россия использовала 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, из которых 13 – иранские "Шахид-136". Украинским подразделениям ПВО удалось уничтожить 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БпЛА, из которых 10 типа "камикадзе".
- В результате террористической атаки России погибли 14 человек, еще более 80 ранены. Массированные ракетные удары осудили страны Запада, среди которых США, Великобритания, Франция, Германия и другие. В ответ на действия России, страны Запада и ЕС обещают усилить военную поддержку Украины.
- Следует отметить, что массированные обстрелы Украины продолжились 11 октября. Россия массово атакует украинские города дронами, однако успешно работают подразделения ПВО.
Зеленский показал реальные цели и мишени оккупантов: смотрите видео