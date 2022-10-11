Полное пренебрежение и нарушение международного права: в ОБСЕ и НАТО отреагировали на обстрелы Украины

В НАТО и ОБСЕ отреагировали на массированные ракетные обстрелы Украины российскими военными. Россию обвинили в намерении распространять террор, компенсируя неудачи на фронте.

Массовые ракетные обстрелы России против Украины осудила тройка ОБСЕ. Речь идет о генеральном секретаре, президенте и генеральном секретаре ПА ОБСЕ.

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ОБСЕ назвала массированные обстрелы неизбирательными целями ударов России

В ОБСЕ заявили, что обстрелы жилых домов, улиц, парков и детских площадок – неизбирательные цели ударов России по украинским городам.

Эти ужасные военные действия олицетворяют полное пренебрежение и нарушение международного права, в частности международного гуманитарного права. Единственная причина этих грубых и жестоких актов – расширять террор и компенсировать неудачи с достижением тактических и стратегических целей,

– говорится в сообщении.

В ОБСЕ заверили, что продолжат поддерживать Украину.

"Мы едины со смелым народом Украины и в дальнейшем привержены поддержке его благородного дела защиты наших общих ценностей и основных обязательств ОБСЕ", – сообщили там.

В НАТО заверили в бессрочной поддержке Украины

На массированные ракетные обстрелы отреагировал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. В понедельник 10 октября он провел разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Разговаривал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и осудил ужасные и неизбирательные нападения России на гражданскую инфраструктуру в Украине,

– отметил генсек НАТО.

При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО "в дальнейшем будет поддерживать отважный украинский народ в отпоре агрессии Кремля столько, сколько потребуется".

Массированные ракетные удары: что известно

Российские военные с утра 10 октября массово атаковали Украину ракетами и иранскими дронами-камикадзе. Под огнем врага оказались 14 регионов, среди которых такие города как Киев, Львов, Харьков, Днепр и другие. Целью оккупантов стали объекты критической и гражданской инфраструктуры.

В Генштаб ВСУ сообщили, что Россия использовала 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, из которых 13 – иранские "Шахид-136". Украинским подразделениям ПВО удалось уничтожить 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БпЛА, из которых 10 типа "камикадзе".

В результате террористической атаки России погибли 14 человек, еще более 80 ранены. Массированные ракетные удары осудили страны Запада, среди которых США, Великобритания, Франция, Германия и другие. В ответ на действия России, страны Запада и ЕС обещают усилить военную поддержку Украины.

Следует отметить, что массированные обстрелы Украины продолжились 11 октября. Россия массово атакует украинские города дронами, однако успешно работают подразделения ПВО.

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