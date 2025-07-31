Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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Какие последствия обстрела в Киеве?

По данным ДТЭК, в результате ночной комбинированной атаки на Киев 464 семьи в 7 многоэтажках остались без электроснабжения.

К тому же вражеским ударом была повреждена трансформаторная подстанция.

Энергетики работают на местах, чтобы как можно быстрее вернуть всем свет. Спасибо ГСЧС и Силам обороны,

– написали в ДТЭК.

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Напомним, в ночь на 31 июля российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетами. Силы противовоздушной обороны сбили 291 средство воздушного нападения противника.

На циничный ночной обстрел отреагировал Владимир Зеленский. Президент сообщил, что Россия убила шестерых людей, среди них – шестилетний мальчик и его мама.