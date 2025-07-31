Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

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Які наслідки обстрілу в Києві?

За даними ДТЕК, внаслідок нічної комбінованої атаки на Київ 464 родини в 7 багатоповерхівках залишились без електропостачання.

До того ж ворожим ударом була пошкоджена трансформаторна підстанція.

Енергетики працюють на місцях, щоб якнайшвидше повернути всім світло. Дякуємо ДСНС та Силам оборони,

– написали в ДТЕК.

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Нагадаємо, в ніч на 31 липня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 291 засіб повітряного нападу противника.

На цинічний нічний обстріл відреагував Володимир Зеленський. Президент повідомив, що Росія вбила шістьох людей, серед них – шестирічний хлопчик і його мама.