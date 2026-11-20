В ночь на 20 ноября российская армия запустила по Украине более 400 ударных дронов и свыше 110 ракет различных типов. В результате комбинированного обстрела погибли 8 человек, а почти 30 получили ранения.

Утром 20 ноября Владимир Зеленский провел специальную селекторную конференцию с военными и правительственными чиновниками по вопросу ликвидации разрушений, о чем сообщил в своем телеграм-канале. По его словам, оккупанты намеренно нанесли удары исключительно по гражданской инфраструктуре, обеспечивающей жизнедеятельность городов.

К какой коварной тактике прибег враг?

Целью российского террора стали подстанции и энергетические линии, питающие атомные станции и соединяющие страну с соседями в Евросоюзе, а также железнодорожные объекты и мосты через Днепр.

Захватчики наносили удары ракетами с кассетными боеголовками и запускали их волнами с интервалом в 20–30 минут. Из-за таких коварных повторных ударов люди гибли в тот момент, когда специалисты уже прибывали для осмотра мест первых взрывов.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы везде, где позволяет обстановка с безопасностью.

В целом украинским защитникам удалось сбить 79 крылатых ракет – в небе успешно отработали пилоты на истребителях F-16, Mirage и МиГ.

С баллистическими ракетами ситуация сложнее, поскольку их перехват полностью зависит от поставок дефицитных ракет для Patriot.

Вместе с тем бойцы наносят превентивные удары по наземным комплексам России: этой ночью они поразили три пусковые установки российской баллистики.

Как подчеркнул президент, Путин демонстративно пошел на такой массированный террор после провальных попыток переделить мир на саммите с лидерами Китая и США в Шэньчжэне.