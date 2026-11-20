Вранці 20 листопада Володимир Зеленський провів спеціальний селектор із військовими та урядовцями щодо ліквідації руйнувань, про що написав у своєму телеграм-каналі. За його словами, окупанти навмисно спрямували удари виключно на цивільну інфраструктуру, яка забезпечує життєдіяльність міст.

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До якої підступної тактики вдався ворог?

Ціллю російського терору стали підстанції та енергетичні лінії, що живлять атомні станції та з'єднують країну із сусідами в Євросоюзі, а також залізничні об'єкти та мости через Дніпро.

Загарбники били ракетами з касетними боєголовками й запускали їх хвилями з інтервалом у 20 – 30 хвилин. Через такі підступні повторні удари люди гинули тоді, коли фахівці вже прибували оглядати місця перших вибухів.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи всюди, де дозволяє безпекова ситуація.

Загалом українським захисникам вдалося збити 79 крилатих ракет – у небі успішно відпрацювали пілоти на винищувачах F-16, Mirage та МіГ.

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З балістикою ситуація складніша, оскільки її перехоплення цілковито залежить від постачання дефіцитних ракет для Patriot.

Разом із тим бійці завдають превентивних ударів по наземних комплексах Росії: цієї ночі вони поцілили в три пускові установки російської балістики.

Як наголосив президент, Путін пішов на такий масований терор демонстративно після провальних спроб переділити світ на саміті з лідерами Китаю і США у Шеньчжені.