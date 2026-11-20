Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками селектора з військовими та урядовцями.

Adv

популярні відео

Що відомо про ураження російських установок?

Зеленський відзначив українських військових, які намагаються знищувати російські пускові установки балістики наявними засобами. За його словами, саме під час нічної атаки вдалося уразити три такі установки.

Одна з них знищена, щодо двох інших наслідки ураження ще уточнюються.

Президент наголосив, що боротьба з балістичними ракетами залишається складним завданням. Ефективність протидії таким цілям значною мірою залежить від постачання ракет-перехоплювачів від міжнародних партнерів.

З балістикою, на жаль, значно складніше, і це залежить вже не від наших сил, а від постачання ракет партнерами– наголосив президент.

Скільки ракет Росія запустила по Україні?

За словами глави держави, під час масованої атаки Росія застосувала понад 400 ударних безпілотників і більш ніж 110 ракет, зокрема 27 балістичних.

Реклама

Українські захисники збили 79 крилатих ракет. Зеленський окремо відзначив роботу бойової авіації, зокрема F-16, Mirage та МіГів.

Водночас президент наголосив на необхідності прискорити постачання засобів протиповітряної оборони. Він доручив МЗС зв'язатися з партнерами, які готують нові пакети допомоги, а також обговорив із міністром оборони комунікацію зі США щодо постачання ракет PAC-2 і PAC-3.

Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада Росія здійснила одну з найпотужніших комбінованих атак на Україну. Ворог застосував 404 ударні безпілотники та 84 крилаті ракети, а також балістичні ракети й "Циркони". Українська протиповітряна оборона знешкодила 462 повітряні цілі. Водночас влучання зафіксували на 23 локаціях.