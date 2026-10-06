Россия снова хочет оставить украинцев без света и тепла: Коваленко предупредил об угрозе обстрела

Российские войска могут готовиться к новому массированному удару по территории Украины. Для этого противник может задействовать стратегическую авиацию, баллистические ракеты и ударные дроны.

Целью россиян могут вновь стать объекты энергетики. Об этой угрозе предупредил, в частности, бывший руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко 6 октября.

Попытки подорвать энергетику и угроза для столицы

Коваленко заявил о намерениях противника нанести очередной удар по критической инфраструктуре. Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор надеется достичь своих целей, в частности сломить украинцев, лишив их электроэнергии и тепла.

Верит в это, как верил в "Киев за три дня". Но это лишь все больше и больше приближает войну к территории России,

– написал Коваленко.

Также военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что ночью Россия перебросила шесть стратегических самолетов Ту-95МС с Дальнего Востока ближе к границам Украины. Четыре бомбардировщика на аэродроме "Оленья" и два на "Энгельсе" уже вооружены крылатыми ракетами Х-101, утверждает он.

Кроме того, на аэродром "Белая" были передислоцированы три стратегических самолета Ту-160, которые также оснащены ракетами. К боевому применению подготовлены и баллистические ракеты "Искандер-М", "КН-23", "Циркон" и "Оникс-М" в Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областях.

Кроме того, в акватории Каспийского моря находятся два корабля-носителя крылатых ракет "Калибр", а еще один корабль дежурит в Черном море.

Мониторинговые каналы называют Киев и Киевскую область приоритетными целями возможного массированного российского удара. По их информации, суммарный залп ракет различных типов, без учета дронов-камикадзе, оценивается ориентировочно в 70 единиц.

Людям рекомендуют не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

К слову, российские войска начали запускать по Украине модернизированные ударные дроны "Герань-4" с обновленными системами навигации и двигателями. Также БПЛА получили кумулятивно-режущее специальное снаряжение для нанесения критического повреждения мостов и линий электропередач.