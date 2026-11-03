Россия воспользовалась днем выборов в США для массированной атаки на Украину, – Зеленский

В ночь на 3 ноября Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, нанеся основной удар по энергетической инфраструктуре. Под вражеским огнем оказались объекты генерации и подстанции в ряде областей.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Какие объекты Россия атаковала ночью?

Зеленский заявил, что российская атака была тщательно спланирована в первую очередь против критической инфраструктуры. Главными целями стали объекты энергетики, генерации и подстанции в Одесской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой, Черниговской и Ровенской областях.

В результате ударов во многих городах и населенных пунктах ввели аварийные и экстренные отключения электроэнергии.

Отдельно Зеленский упомянул об ударе по городской клинической больнице в Харькове. Там пострадали 73 человека, а среди поврежденных помещений – кардиологическое отделение, где находились пациенты.

Также глава государства сообщил о продолжении спасательной операции в Комышувасе Запорожской области. Число погибших в результате российского удара возросло до 29, еще пять человек получили ранения.

Под завалами могут оставаться люди. Спасатели продолжают поисковые работы, однако их затрудняет угроза повторных российских атак.

Президент также обратил внимание на то, что атака произошла в день выборов в США. Он призвал американских партнеров не игнорировать действия России и усилить поддержку Украины.

Нужно помогать Украине защищать небо, иначе Россия никогда не прекратит свои ракетные удары. Нужно помогать строить мир честно и надежно, и Америка может это сделать. Спасибо всем, кто не будет молчать об этом российском ударе. Спасибо каждому, кто поддерживает защиту Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Только за эту ночь российские войска применили 289 ударных беспилотников, 17 баллистических и 59 крылатых ракет. На момент публикации воздушная тревога продолжается, сохраняется угроза новых ракетных и дронных ударов.