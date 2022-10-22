Об этом рассказал глава Одесской военной администрации Максим Марченко. СБУ уже начала проводить расследование по факту обстрела.

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Россияне атаковали Одесщину дронами и ракетами

Марченко рассказал, что с начала суток оккупанты атаковали Одесщину двумя дронами-камикадзе. Однако украинским подразделениям ПВО удалось их сбить.

Утром враг нанес ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры. В результате были ранены трое гражданских и нанесены существенные разрушения. В настоящее время продолжаются восстановительные работы,

– отметил председатель ОВА.

Он добавил, что пять вражеских ракет сбили системы противовоздушной обороны.

"Продолжаем поддержку Вооруженных Сил. Сегодня представители Окнянской общины Подольского района передали 4 автомобиля и один автобус для нужд наших защитников. Вместе к победе! Все будет Украина!" – подытожил Марченко.

Смотрите обращение Максима Марченко:

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Следователи начали расследование

В Одесской областной прокуратуре рассказали, что СБУ начала проводить досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, утром 22 октября российские оккупанты, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, осуществили ракетные обстрелы объекта энергообеспечения в Одесском районе.

В результате атаки трое работников предприятия получили множественные ранения и попали в больницу. Рядом с местом обстрела не было никаких военных объектов.

Предварительно область атаковали и осуществили двумя крылатыми ракетами. Их тип и базирование устанавливают.

Смотрите фото с места обстрела / Фото Одесской облпрокуратуры

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