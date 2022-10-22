Про це розповів голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко. СБУ вже розпочала проводити розслідування за фактом обстрілу.

До теми Звідки Росія атакує Україну ракетами і дронами та скільки збили: відповідь Повітряних сил

Росіяни атакували Одещину дронами та ракетами

Марченко розповів, що від початку доби окупанти атакували Одещину двома дронами-камікадзе. Однак українським підрозділам ППО вдалося їх збити.

Вранці ворог завдав ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Внаслідок чого було поранено трьох цивільних та завдано суттєвих руйнувань. Наразі тривають відновлювальні роботи,

– зазначив голова ОВА.

Він додав, що 5 ворожих ракет збили системи протиповітряної оборони.

"Продовжуємо підтримку Збройних Сил. Сьогодні представники Окнянської громади Подільського району передали 4 автомобілі та один автобус для потреб наших захисників. Разом до перемоги! Все буде Україна!" – підсумував Марченко.

Дивіться звернення Максима Марченка:

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Слідчі розпочали розслідування

В Одеській обласній прокуратурі розповіли, що СБУ розпочала проводити досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, вранці 22 жовтня російські окупанти, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили ракетний обстріл об'єкта енергозабезпечення в Одеському районі.

Внаслідок атаки троє працівників підприємства зазнали множинних поранень та потрапили до лікарні. Поруч із місцем обстрілу не було жодних військових об'єктів.

Попередньо область атакували двома крилатими ракетами. Їхній тип та базування наразі встановлюють.

Дивіться фото з місця обстрілу / Фото Одеської облпрокуратури

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