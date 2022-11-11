Аналитики разведки Министерства обороны Великобритании настаивают, что этими массовыми ракетными ударами Россия пытается сломить моральный дух украинцев.
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Враг хочет сломать моральный дух украинцев
Массовые ракетные удары российских террористов привели к значительным повреждениям электростанций и станциям электропередачи. Плановые и аварийные отключения электроэнергии стали обычным явлением в некоторых частях Украины.
Эти удары оказывают непропорциональное влияние на гражданское население Украины, в том числе не избирательно влияя на такие важные сферы, как здравоохранение и отопление.
Повреждение сетей из-за российских ударов почти наверняка будет иметь последствия для взаимосвязанных систем водоснабжения и отопления. Гражданское население сильнее всего ощутит это зимой, поскольку спрос будет расти,
– отмечают в британской разведке.
Россия атакует критическую инфраструктуру Украины: главное
Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что за последний месяц тактика российской армии изменилась. В частности, это связано с назначением нового командующего "спецоперацией" России Сергеем Суровикиным.
В Минобороны подчеркивают, что Суровикин пользуется "доктриной террористов" и устраивает массированные обстрелы объектов критической инфраструктуры и мирных жителей.
С 10 октября Россия атаковала Украину рядом ударов по электроэнергетической инфраструктуре. Последние интенсивные удары были нанесены 31 октября, когда впервые целями стали объекты гидроэлектростанций.
В Воздушных силах ВСУ предполагают, что Россия сейчас накапливает ракеты, чтобы нанести очередной массированный удар по территории Украины, в частности, по критической инфраструктуре.
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