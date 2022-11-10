Россияне хотят максимально усложнить украинцам зиму

Исходя из тактики действий, которую россияне применяют после назначения Суровикина, такой сценарий вполне вероятен. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, аналитик Андрей Харук.

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Он отметил, что россияне действуют волнами, то есть накапливают силы и одномоментно наносят удар десятками ракет и дронов. Эта тактика, сугубо с военной точки зрения, значительно рациональнее, чем постоянные удары небольшим количеством ракет. Она заставляет держать в напряжении нашу противовоздушную оборону, которая благодаря союзникам активно усиливается в последние недели.

Кроме того, вывод о продолжении массированных ракетных атак можно сделать и по словам российских "экспертов", настаивающих на том, что нужно и дальше бить по объектам критической инфраструктуры, прежде всего связанным с энергетикой и теплоэнергетикой. Так они хотят максимально усложнить украинцам зиму.

Спрогнозировать действия сложновато, но следуя логике, очевидно, что они будут продолжать удары по объектам критической инфраструктуры Украины,

– подчеркнул Андрей Харук.

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