Соответствующее мнение в эфире телемарафона высказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он предполагает, что Россия пытается нарастить запасы ракет и нанести массированный удар.

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Россия накапливает ракеты и дроны

Игнат рассказал, что Россия, вероятно, поняла, что результатов от единичных ударов ракетами или беспилотниками "не так много".

А вот собственно когда массированные обстрелы, которых было у нас в октябре четыре – враг несколько месяцев накапливал свои средства,

– сказал спикер.

По словам Юрия Игната, российские заводы работают в три смены, чтобы пополнить запасы крылатых ракет.

"Вероятно, они накапливают какой-то запас для того, чтобы бить залпом. Это не исключается, потому что враг не оставил своих намерений разрушать нашу критическую инфраструктуру", — сказал Игнат.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ заявлял, что Россия может наращивать запасы беспилотников, чтобы также нанести массированный удар. Он рассказал, что одиночные атаки дронами не несут большого вреда и ВСУ сбивают беспилотники.

О том, что в России заканчиваются высокоточные ракеты, сообщили в украинской разведке. В частности, представитель украинской разведки Вадим Скибицкий говорил, что Россия использовала около 80% своих современных ракет, в том числе "Искандеров".

Украина готовится к ракетным обстрелам

После того, как Россия массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины в октябре – ноябре, наша страна начала усиливать ПВО. В частности, партнеры Украины начали передавать ВСУ современные системы ПВО.

В понедельник, 7 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина получила первые ЗРК NASAMS. Также наше государство получило испанские системы ПВО Aspide.

Aspide и NASAMS в ближайшее время приступят к строю и будут защищать наше небо. Также Великобритания передаст Украине тысячу ракет класса "земля-воздух".

Украинские военные успешно используют современные немецкие системы IRIS-T. В конце октября эта система отработала на 100% во время массированного удара.

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