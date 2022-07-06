Это же не наполеоновские войны, – "киборг" Костенко говорит, что в массовой мобилизации нет нужды

С начала полномасштабного вторжения России в Украине уже мобилизовали в армию около 700 тысяч человек. Пока призывать еще два миллиона людей нужды нет.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил нардеп, полковник СБУ, "киборг" Роман Костенко. Он уверяет, что такое количество мобилизованных ситуацию не изменит.

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Россияне преобладают в технике

Он рассказал, что сейчас в украинскую армию уже мобилизовано ориентировочно 700 тысяч человек.

Россиян наступает гораздо меньше, но они наступают на технике, за счет чего захватывают территории. Мы должны учитывать, как идет сейчас современная война,

– отметил Костенко.

"Киборг" объяснил, что если взять 100 танков, в каждом из которых – по три человека, то это всего 300 человек.

"Думаю, 100 танков, при умелом их применении, могут сделать гораздо больше, чем тысячи человек, даже десятки тысяч человек", – считает нардеп.

По его словам, нужно идти по пути именно обеспечения техникой, под которую и мобилизовать людей, и ввести их в бой.

В массовой мобилизации нет нужды

А не просто мы сейчас намобилизуем три миллиона… И что? Это ведь не наполеоновские войны, когда люди саблями решают все на поле боя,

– подчеркивает Костенко.

"Киборг" подтверждает, что определенное количество мобилизованных армии все-таки нужны, чтобы заменять корпуса резерва.

"Но нужно поднимать сейчас наш оборонно-промышленный комплекс, заставлять его работать, ремонтировать, изготовлять и давать конкретное оружие, которым можно поражать противника", – высказался он.

К слову, украинцам сейчас часто раздают повестки в общественных местах, и многих людей это очень пугает. Ведь часто думают, что получение повестки означает немедленную отправку в зону боевых действий. Но на самом деле это не так. Какие виды повесток, почему нужно внимательно проверять информацию в них и что делать дальше – читайте объяснения юристов.

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