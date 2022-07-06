Про це в інтерв'ю заявив нардеп, полковник СБУ, "кіборг" Роман Костенко. Він запевняє, що така кількість мобілізованих ситуацію не змінить.

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Росіяни переважають у техніці

Він розповів, що зараз до української армії вже мобілізовано орієнтовно 700 тисяч людей.

Росіян наступає набагато менше, але вони наступають на техніці, за рахунок чого захоплюють території. Ми повинні зважати на те, як іде зараз сучасна війна,

– зазначив Костенко.

"Кіборг" пояснив, що якщо взяти 100 танків, в кожному з яких – по троє людей, то це загалом 300 людей.

"Думаю, 100 танків, при вмілому їх застосуванні, можуть зробити набагато більше, ніж тисячі людей, навіть десятки тисяч людей", – вважає нардеп.

За його словами, потрібно йти шляхом саме забезпечення технікою, під яку і мобілізувати людей, та ввести їх у бій.

У масовій мобілізації немає потреби

А не просто ми зараз намобілізуємо три мільйони… І що? Це ж не наполеонівські війни, коли люди шаблями вирішують усе на полі бою,

– наголошує Костенко.

"Кіборг" підтверджує, що певна кількість мобілізованих армії таки потрібна, щоб замінювати корпуси резерву.

"Але потрібно піднімати зараз наш оборонно-промисловий комплекс, змушувати його працювати, ремонтувати, виготовляти та давати конкретну зброю, якою можна вражати противника", – висловився він.

До слова, українцям зараз часто роздають повістки у громадських місцях, і багатьох людей це неабияк лякає. Адже часто думають, що отримання повістки означає негайне відправлення у зону бойових дій. Але насправді це не так. Які є види повісток, чому потрібно уважно перевіряти інформацію в них та що робити далі – читайте пояснення юристів.

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