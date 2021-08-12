Массовая трудовая миграция угрожает будущему Украины: компании уже испытывают кадровый голод

Политологи и экономисты отмечают, что будущему Украины грозит трудовая миграция.

По их подсчетам, в поисках лучшей жизни за границу выехало почти 3 миллиона наших работников. Еще столько же заняты на сезонных работах. Из-за массового оттока работников, украинские компании начали остро переживать кадровый голод. Несмотря на конкурентный уровень зарплат, заполнить вакансии не удается даже наполовину. Эти данные исследовали в Центре экономических стратегий.

Экономист Центра экономических стратегий Анна Сахно рассказала, что из-за определенных структурных изменений в экономике компании начали восстанавливаться, уже прошел этот период неопределенности.

Но несмотря на это, сейчас есть существенный недостаток рабочих специальностей: это разнорабочие, парковщики, фасадчики. Компании реально не могут закрыть эти вакансии. Нет людей, которые могли бы выполнять эту работу. К примеру, у фасадчика – заработная плата от 40 тысяч гривен. Это даже больше, чем могут предложить упаковщики в Польше,

– сказала Сахно.

От наличия кадрового потенциала напрямую зависит будущее экономики нашего государства, отмечают экономисты. В частности, объемы капиталовложений.

"Это влияет на будущее государства. Потому что инвестор ориентируется на качество рабочей силы в стране, когда он собирается что-то здесь строить. Отъезд фактически самых активных и квалифицированных людей очень негативно сказывается на инвестиционных рейтингах страны. Потому один из критериев – это образовательный смысл людей и их квалификационный смысл. Я уже не говорю о том, что выезд молодых людей за границу тоже негативно влияет на наполняемость пенсионного фонда", – пояснил экономический эксперт Всеволод Степанюк.

Из-за массовой миграции трудовых ресурсов количество занятых работников и пенсионеров уже сравнялось, а это может повлечь демографический кризис.

"Сейчас в Украине большой поток трудовой миграции из страны. У нас соотношение пенсионеров и работающих 1 к 1. И если так дальше будет продолжаться, то мы фактически станем страной пенсионеров. А такое соотношение не выдержит ни один бюджет ни одной страны", – отметил экономист Андрей Новак.

Экономисты убеждены, что Украина получит шанс на лучшее только тогда, когда работники начнут возвращаться домой. Однако для этого государству необходимо ввести ряд доступных программ для тех, кто желает организовать собственный бизнес, снизить налогообложение и улучшить социальную защиту. Самим же предпринимателям нужно активнее модернизировать производство, улучшать условия труда и предлагать конкурентные зарплаты, чтобы выиграть борьбу за кадровый потенциал.