За їхніми підрахунками, у пошуках кращого життя за кордон виїхало майже 3 мільйони наших заробітчан. Ще стільки ж зайняті на сезонних роботах. Через масовий відтік працівників, українські компанії почали гостро переживати кадровий голод. Попри конкурентний рівень зарплат, заповнити вакансії не вдається навіть наполовину. Ці дані дослідили у Центрі економічних стратегій.

Економістка Центру економічних стратегій Ганна Сахно розповіла, що через певні структурні зміни в економіці компанії почали відновлюватись, вже пройшов цей період невизначеності.

Але попри це, зараз є суттєвий брак робочих спеціальностей: це різноробочі, паркувальники, фасадники. Компанії реально не можуть закрити ці вакансії. Немає людей, які могли б виконувати цю роботу. До прикладу, фасадники – заробітна плата від 40 тисяч гривень. Це навіть більше, ніж можуть запропонувати пакувальники у Польщі,

– сказала Сахно.

Від наявності кадрового потенціалу безпосередньо залежить майбутнє економіки нашої держави, наголошують економісти. Зокрема, обсяги капіталовкладень.

"Це впливає на майбутнє держави. Бо інвестор орієнтується на якість робочої сили в країні, коли він збирається щось тут будувати. Від’їзд фактично найактивніших і кваліфікованих людей дуже негативно позначається на інвестиційних рейтингах країни. Бо один із критеріїв – це освітній сенс людей і їхній кваліфікаційний сенс. Я вже не говорю про те, що виїзд молодих людей закордон теж негативно впливає на наповнюваність пенсійного фонду", – пояснив економічний експерт Всеволод Степанюк.

Через масову міграцію трудових ресурсів кількість зайнятих працівників та пенсіонерів вже зрівнялась, а це може спричинити демографічну кризу.

"Зараз в Україні великий потік трудової міграції з країни. Ми маємо співвідношення пенсіонерів до працюючих 1 до 1. І якщо так далі буде тривати, то ми фактично станемо країною пенсіонерів. А таке співвідношення не витримає жоден бюджет жодної країни", – зауважив економіст Андрій Новак.

Економісти переконані, що Україна отримає шанс на краще лише тоді, коли заробітчани почнуть повертатися додому. Проте для цього державі необхідно запровадити низку доступних програм для тих, хто бажає організувати власний бізнес, знизити оподаткування та поліпшити соціальний захист. Самим же підприємцям треба активніше модернізувати виробництво, поліпшувати умови праці та пропонувати конкурентні зарплати, аби виграти боротьбу за кадровий потенціал.