Так, из-за переполненных больниц легким раненым оккупационной армии отказывают в лечении.

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Как лечат военных армии окупантов

В ГУР отметили, что лишение базовых медицинских нужд гражданского населения в порабощенных регионах Украины и перевод лечебных учреждений под военные нужды оккупационной армии Москвы результата не дало.

Поэтому, по данным разведки, российское командование решило отказывать в лечении легким раненым.

Оккупанты, получившие ранения средней степени, получают медицинскую помощь "сяк-так". А тех военных, у которых тяжелые ранения, отправляют в Россию за неимением оборудования и квалифицированных специалистов.

В ГУР отметили, что доезжают до пункта прибытия не все.

Отменили отпуска для раненых захватчиков

В разведке рассказали об еще одной острой проблеме для армии противника. Речь идет о предусмотренных после ранения реабилитационных отпусках для оккупантов.

Так, факты невозвращения по "реабилитации" обусловили решение отменить такие отпуска вообще. Это еще один метод, которым российское оккупационное командование пытается прекратить массовое дезертирство.

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